南韓人喊「不要川普 不要中國」 APEC期間逾27場示威

南韓民間卻接連有反美、反中團體發起示威抗議。（圖／美聯社）





南韓盛大舉辦APEC峰會，美國總統川普與中國國家主席習近平，可說是峰會上最重要的外國貴賓，但南韓民間卻接連有反美、反中團體發起示威抗議，還南下到慶州在APEC期間就有27起集會抗議，讓警察疲於奔命。

南韓正義黨代表權永國：「所謂的有格調的世界各國元首和政府，卻忙著向川普展現各種外交手腕和技巧，以便將美國的強勢關稅降低幾個百分點，忙著討好他。」

南韓反中民眾：「中國共產黨快滾。」南韓人不只反川普，還不滿中國共產黨與習近平。南韓保守團體早在APEC舉行前，就從首都首爾一路南下到慶州市中心集結，上街大喊，高舉反中布條，對中國說不。

南韓反共民眾：「就是什麼都不好，共產黨快點滾出去，我們的文化水準比那些人差嗎，為什麼要萬般忍耐？」南韓總統李在明開放中國觀光簽，加上中方在黃海爭議海域阻撓韓國調查船，再度牽動南韓反中情緒，APEC峰會期間有24個團體在慶州，申報了27起集會，讓警察疲於奔命，首爾更有咖啡店擔心影響營業氛圍，直接寫上不接待中國客人，氣的中國網紅重批這是種族歧視。

旅韓中國網紅Henry：「這是我看過的南韓咖啡廳中最種族歧視的咖啡，我無法理解為什麼你們這麼討厭我的國家中國，誰教你們這樣做生意的。」

英國廣播公司BBC指出，南韓在美中強權中求生存還得處理南韓民眾，對美中霸權複雜，難解又憤怒的心情，是否真的能傳達到川習的心中。