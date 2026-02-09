南韓人妻狠殺前夫 再把遺體肢解裝成30多袋丟全國

濟州島一名家庭主婦高宥貞在狠心殺害前夫後，竟殘忍肢解他的屍體，再分成30多袋丟到全國各處。（示意圖／翻攝自pexels）





南韓於2019年間發生一起殺人事件。濟州島一名家庭主婦高宥貞在狠心殺害前夫後，竟殘忍肢解他的屍體，再分成30多袋丟到全國各處，消息曝光轟動全國。儘管最後並未找到完整的屍體，法官仍以以殺人罪成立為由，判處高宥貞無期徒刑。

甜蜜校園情侶到婚姻裂痕

根據《Namu Wiki》報導指出，高宥貞與前夫姜姓男子，在大學時期就是甜蜜的校園情侶，交往5年於2013年結婚。怎料新婚蜜月旅行期間，高宥貞不顧丈夫勸阻，硬是要在機場免稅店購物，原本打算單獨搭機回國的姜男，因航空公司規定無法獨自登機，最終兩人錯過了原定航班。這場小摩擦，也被視為兩人婚後關係逐漸緊張的開端。

婚後高宥貞與前夫育有一子，但隨著家庭經濟壓力和育兒負擔增大，高宥貞對丈夫的不滿加劇，常出現大聲斥責、投擲物品甚至肢體攻擊。最終兩人於2017年正式離婚，並由高宥貞取得兒子監護權。

離婚後2年內，高宥貞多次拒絕姜男探視兒子，後續姜男透過法院提出探視權訴訟，歷經3次判決後，法院於2019年5月9日裁定姜男每月可有2次探視兒子的機會。

狠殺前夫分屍

事件發生當天，姜男按照法院判決首次前往探視兒子，沒想到這竟成了他生命的最後一天。2019年5月18日，高宥貞開車抵達濟州。5月25日，她在民宿與前夫及兒子會面後，讓姜男吃下含有安眠藥的咖哩，等到他失去行動能力後持利器行兇。

高宥貞在犯後，將遺體肢解分裝成30多個垃圾袋。5月28日離開濟州島後，再開車前往仁川的資源回收場丟棄，手段相當兇殘。直到姜男的弟弟驚覺不對勁，並報案說明哥哥在見過前妻後便失聯，整起案件才東窗事發。

計畫性殺人罪證確鑿

警方打電話給高宥貞時，她竟聲稱是因遭到前夫性侵未遂才逃跑。隔天警方調出民宿的監視器，發現姜男最後一次出現就是在民宿，而且他的車竟然3天都沒開走，進一步調查民宿，在房內發現血跡，還在高宥貞家和車上找到作案工具。事隔兩週，6月1日，高宥貞在清州被緊急逮捕。

高宥貞被捕後，還一度利用前夫手機給自己發訊息，寫下「我以後還要找工作，求妳別向法院告我好嗎」，試圖混淆是因為前夫想對自己性侵，自己做出正當防衛，才會失手刺死丈夫。

不過檢警以高宥貞的網路搜尋記錄、計畫性購買作案工具、睡眠藥血跡等證據，未採信高宥貞說詞，指控其為計畫性殺人。韓國最高法院於2020年11月5日認定高宥貞罪行成立，判處無期徒刑。

