南韓人工智慧監管新法上路 業界憂阻礙發展

南韓政府今天(22日)推出人工智慧(AI)監管法規，目標在強化產業的信任與安全，但新創公司憂心，相關法規要求可能阻礙發展。

首爾希望透過全新的「人工智慧基本法」(AI Basic Act)，將南韓定位為該領域的領導國家。這項新法並已全面上路，相較之下，歐洲的類似措施「歐盟人工智慧法」(EU AI Act)在2027年前將分階段實施。

各國對如何監管人工智慧仍存在分歧。美國傾向採取較為寬鬆的做法，以避免扼殺創新；中國則已推出部分規範，並提議成立一個協調全球監管的機構。

南韓新法的一大重點，是要求企業必須確保在所謂「高影響」(high-impact)人工智慧中有人為監督，範圍涵蓋核能安全、飲用水生產、交通、醫療，以及信用評估與貸款審核等金融用途。

其他規定包括，要求企業須事先告知使用者，其產品或服務是否採用高影響或生成式人工智慧(generative AI)，並對AI生成內容提供清楚標示。

南韓科學與資通訊技術部表示，這套法律架構的設計目標是在促進推廣AI使用的同時，建立安全與信任的基礎。

該法是在廣泛諮詢後制定，在至少1年的寬限期後，主管機關才會開始對違規行為開罰。相關罰則包括，若未對生成式人工智慧加以標示，企業最高可被處以3,000萬韓元(約2萬400美元)罰款。

南韓科學與資通訊技術部部長裴慶勳(Bae Kyung-hoon)在記者會上表示，這項法律將為南韓躋身全球前三大AI強國的目標，提供「關鍵的制度性基礎」。

不過，南韓新創聯盟(Startup Alliance)共同負責人林正旭(Lim Jung-wook，音譯)指出，業界對於關鍵細節仍未明朗感到挫折。

他說：「多少有些怨氣，為什麼非得是我們第一個這麼做？」

該聯盟資深研究員鄭柱妍(Jeong Joo-yeon，音譯)則表示，法規用語過於模糊，可能迫使企業為了規避監管風險，而全面採取最保守的做法。(編輯：許嘉芫)