南韓人8成「一定要有房」！日本僅3成 問題出在租房地獄

據南韓媒體今天（1/31）報導，最新調查指出，南韓人約8成認為，應該要擁有自己的房子，但在日本該比例僅有3成，關鍵在於南韓的「租房地獄」，近來南韓的租金價格不斷上漲，首爾公寓的平均月租，已經佔四口之家中位數所得的4分之1，在該國租屋穩定性較低的情況下，民眾普遍認為擁有住宅是最佳保障。

據韓媒《中央日報》，全球民調機構「益普索」（Ipsos）發佈的《2025年住房監測報告》顯示，不同國家對於「擁有房子」的態度截然不同，高達80%的南韓人希望擁有自己的房子，但該比例在日本僅30%。

造成這種差距的原因，第一個是南韓社會的集體經驗，2015年以來，南韓房市持續呈上升趨勢，民眾普遍認為「房價終究會上漲」，相較之下，日本在長期不景氣下，對於房價上漲的期待早已破滅，購屋的意願自然降低。

另一個關鍵因素，則是南韓的「租屋地獄」，南韓房地產平台的數據顯示，首爾的全租式公寓物件，一年內減少26.6%，城北區的全租式公寓物件，一年內更減少超過87%。「全租」是南韓特殊的租房模式，入住時先支付高額押金，合約到期後再取回押金。

在全租物件急遽消失的情況下，房客只能轉向「月租」（每月繳納房租）物件，隨著月租物件的需求上升，月租式公寓的價格大幅上漲，形成惡性循環，首爾松坡區一名房仲業者表示：「全租房消失後，月租房填補市場需求，對租客來說，等於打開『居住地獄之門』。」

評論認為，這股趨勢今年可能轉變為「全租、月租、購房」的三價齊漲局面，被高租金逼迫的租客們，可能乾脆轉入買賣市場，統計數據顯示，目前首爾公寓的平均月租，已經來到147萬韓元（約2.9萬元台幣），佔四口之家中位所得的25%。

經濟合作暨發展組織（OECD）指出，韓國的租賃市場，不論在費用可預測性與居住持續性方面，均不夠穩定，導致民眾傾向選擇自有住宅。

報導指出，這與德國、瑞士與日本呈明顯對比，在這幾個國家中，是否擁有房產，並不是居住穩定的先決條件，曾任西江大學經濟研究所教授的金榮益（김영익，音譯）強調：「最迫切的是建立一套制度，讓租屋族不用擔心被迫搬離。」

