南韓信用卡公司龍頭「新韓卡」 爆20萬筆加盟店個資外流

據南韓媒體今天（12/23）報導，南韓信用卡公司龍頭「新韓卡」，驚傳外流20萬筆加盟店的個資，多數外流資訊為手機號碼，據悉，犯嫌為該公司內部職員，疑似為了提升自身業績，濫用內部資料。

據韓聯社與《朝鮮日報》報導，金融圈今天最新消息指出，南韓最大信用卡公司「新韓卡」（Shinhan Card），外流20萬筆加盟店的個資，多半為加盟店代表的手機號碼，少數外流案例則包括姓名、出生年月日等。

該案已通報個人資料保護委員會，據悉，與過去「樂天卡」的個資外洩案例不同，「新韓卡」的個資外洩案，並非公司系統遭到外部駭客入侵，犯嫌正是新韓卡的職員。

報導指出，個資委員會上個月通知新韓卡，有加盟店代表的個資外流，新韓卡隨即進行內部調查，經過3週的數據分析後，新韓卡發現，從2022年3月至今年5月，內部職員為了對新加盟店展開信用卡業務推銷，非法獲取內部資料。

初步調查顯示，犯案職員是為了提高自身業績，而濫用加盟店個資，目前尚未發現出售個資等行為。

新韓卡已在官網公告此事，並發表道歉聲明，該公司的人士表示：「如果日後確認客戶受到損害，將盡快採取補償措施。」

