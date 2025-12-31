南韓修《資通網法》打擊AI深偽 美方憂：擴大審查權「恐威脅科技合作」

南韓總統李在明與美國總統川普，上個月在峰會上達成的成果文件，強調不對美國企業造成不必要壁壘，近日南韓的修法引發美方疑慮。圖為2025年12月29日，李在明抵達青瓦台。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/31）報導，南韓國會近日通過《資通網法》修正案，盼打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊，不過，美國政府表達關切，指出該修法恐擴大南韓政府審查權，威脅韓美之間的科技合作。

據韓媒《中央日報》報導，南韓執政黨「共同民主黨」主導的《資訊通信網路利用促進及資訊保護等相關法律》（簡稱「資通網法」）修正案，已於本月24日在國會全體會議通過，並於30日經國務會議審議通過，南韓政府希望透過這次修法，打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊。

不過，美方對於該修正案表達關切，美國公共外交國務次卿羅傑斯（Sarah Rogers）30日在社群平台X貼文，寫到：「南韓的網路法修正案，表面上是加強取締毀損名譽的深偽內容，實際上影響範圍更廣泛，威脅雙方科技合作。」

羅傑斯強調：「深偽確實是值得擔憂的問題，但與其賦予監管機關『審查觀點』（viewpoint-based censorship）的權限，不如提供受害者民事救濟途徑。」

華府學界也提出類似看法，戰略暨國際研究中心（CSIS）的南韓事務專家車維德（Victor Cha）表示：「韓美『聯合情況說明書』（Joint fact sheet）的用語及意旨，就是為了防止立法與監管，變成市場保護主義的工具」、「在這方面，川普政府的立場很明確。」

今年11月14日，美國與南韓公布雙邊峰會的成果文件「韓美聯合情況說明書」，內容寫明：「在數位服務相關法律與政策方面，確保美國企業不會受到歧視，或不必要的壁壘。」

本月23日，美國政府宣布，禁止5名主導歐盟科技監管立法的人士入境，原因是這些人推動的立法「侵犯言論自由」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出：「這些人對美國線上平台企業，施加組織性的壓力，包括審查內容與限制營運收益。」

