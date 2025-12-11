南韓光州圖書館工地巨型鋼構坍塌 4工人被活埋釀1死

南韓光州正在興建中的光州代表圖書館發生工安意外，鋼構坍塌有4名工人遭活埋，其中1人被救出送醫，仍宣告死亡；其餘3人仍在搜救中。（圖／翻攝自YouTube／연합뉴스TV）

南韓光州廣域市西區治平洞正在興建「光州代表圖書館」，該地點原本是舊上武焚化爐舊址，但工地今（11）日下午驚傳屋頂鋼構突然坍塌，當時工地有97人作業中，其中4名下包工程人員遭活埋，目前已知1人死亡，搜救工作仍在進行中。

根據韓媒《韓聯社》報導，光州消防本部表示，這起工安事故發生於當地時間今日下午1時58分左右，位於西區治平洞的工地二樓屋頂，當時正在進行混凝土澆築作業的鋼構結構突然倒塌；而現場有97名工人參與施工作業，其中4名下包工程人員被活埋。

4名工人中已被救出的47歲泥水工A先生已送醫，但最終宣告不治。其他3名被埋人員分別是2名鋼筋工和1名管道工，目前僅1人位置已確認並展開救援，其餘2人位置尚未確定。由於倒塌鋼構體積龐大，需動用吊車進行抬升，搜救難度相當高。

經初步調查顯示，事故起因於二樓屋頂混凝土澆築時缺乏支撐柱，連結建物間的鋼結構跨度約48公尺、寬度約20公尺，自二樓屋頂至地下層呈現連鎖倒塌。工地相關人士指出，施工使用的是專利工法，因此未設置傳統支撐柱。警方與消防單位表示，將在完成人員救援後，全面調查事故原因。

據悉，光州代表圖書館計畫興建地上2層、地下2層、總面積約1萬1千平方公尺，設有書庫、幼兒及兒童閱覽室、多媒體資料室、文化教育設施及健身室等，總工程經費約516億韓元。該建設案自2022年9月動工，原定今年底完工，但因承包商破產而延宕。施工公司自今年9月復工，預計明年4月竣工，工程進度達73%。

