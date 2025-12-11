南韓光州圖書館「施工崩塌」 4工人慘遭活埋1死

光州廣域市正在興建的「光州代表圖書館」施工現場，突然發生鋼鐵結構坍塌意外。（示意圖／翻攝自pixabay）





歲末年終，南韓又發生工安意外！南韓西南部光州廣域市正在興建的「光州代表圖書館」施工現場，11日下午當施工人員正在進行灌漿作業時，突然發生鋼鐵結構坍塌意外，導致4名工人被活埋，其中一人被救出時已經不幸身亡，南韓消防當局仍在搶救被活埋的3人。

大型紅色鋼樑，斷裂掉落，還能看到處處都是插在混凝土上的鋼筋，增加搜救困難。

韓聯社記者：「可以看到我的後面，鋼鐵結構建材大約彎曲了45度，各種鋼筋混凝土和鋼結構物交纏在一起，現場一片混亂。」

台灣時間11日中午12時58分，南韓西南部的光州廣域市，正在興建的光州代表圖書館施工現場，發生鋼鐵結構突然倒塌事故。監視器畫面可以看到，原本應該作為支撐的紅色鋼梁瞬間斷落坍塌，由於當時正在進行灌漿工程，4名南韓籍工人慘遭活埋。

韓聯社記者：「消防當局初步判斷，事故發生在預拌混凝土灌漿作業期間，可能是2樓的鋼結構崩塌，進而導致了這起重大事故。」

南韓消防當局派出至少17輛消防車，動員60多名人力，雖然救出了其中1名被埋者，但被救出時已不幸死亡。

南韓消防人員：「得將鋼梁試著抬起來，抬起來才能進行救援工作，我們推斷受困人員應該在地下二層。」

光州代表圖書館耗資392億韓元興建，規模為二樓到地下2層，樓層不高卻像豆腐渣，還在施工就坍塌，讓當眾又對公共工程品質又有質疑。

蔚山11月才發生電廠鍋爐塔拆卸倒塌事故，短短9秒鐘，鍋爐塔因為底層支架軟腳蝦倒塌，奪走7條人命。4月京畿道光明市日直洞的城市鐵路也發生坍塌意外。3月首爾世宗高速公路、忠清南道天安市路，也因為橋梁支架結構乘載不良，導致橋面就像V字般彎曲斷裂，4死6傷。意外頻傳的施工事故，也讓南韓公共工程，面臨系統性的工安危機。

