南韓入境卡列台灣為中國 外交部促請改正 將全面檢視與南韓關係並研擬可行方案

南韓電子入境卡將台灣列為中國，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）說，除再度呼籲韓方應以最快速度改進，也注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處；台灣將全面檢視與南韓關係並研擬可行方案，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日表示，南韓電子入境卡將台灣列為中國，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。（中央社）

外交部3日透過新聞稿指出，近期陸續接獲反映，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應，我方甚表遺憾，呼籲韓方盡速更正對台灣的標示。

廣告 廣告

外交部上午舉行例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪指出，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來交流密切，也正視台韓數十年的情誼，對於不當稱呼表達嚴正關切，並應以最快速度改進外，外交部也注意到，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪表示，外交部已針對電子入境卡不當稱呼一事促請改正，並全面檢視與南韓政府關係，同時研擬可行方案中。相信韓方已充分理解台灣訴求及立場，也希望韓方能基於民間長久以來的友好關係，改正不當稱呼等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，更呼籲南韓盡快與台灣為進一步促進台韓關係而努力。