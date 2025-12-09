南韓入境卡將台灣列入中國 外交部促速改：關係不對等處將研擬對策

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

對於南韓電子入境卡將台灣標註為CHINA（TAIWAN），外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今（9）日表示，除了再次敦促韓方以最快的速度進行改正外，也留意到台韓兩國在貿易方面存在巨大的逆差，反映出雙方關係中仍有不平衡之處。台灣將全面審視與韓國之間的關係，並研擬可行的應對方案，期盼韓方能基於兩國人民長久以來的友好情誼，修正此不恰當稱謂，展現出對等的誠意。

南韓電子入境卡將台灣標註為CHINA（TAIWAN），外交部劉昆豪今日表示，台灣將全面審視與韓國之間的關係，並研擬可行的應對方案。（圖／翻攝中華民國外交部YT）

外交部先前已於3日發布新聞稿，提到近期持續接獲民眾反映，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統在「出發地」與「下一目的地」的選項中，將台灣錯誤地標示為CHINA（TAIWAN）。我方已多次向韓國政府表達嚴正關切並進行交涉，但至今尚未獲得正面的回應，對此深表遺憾，呼籲韓國方面應盡速更正對台灣的不當標示。

劉昆豪在外交部今日例行記者會上表示，台韓兩國在經貿、文化、觀光及人員往來等各方面的交流都十分頻繁，我方也正視數十年來的情誼。針對此不當稱謂，外交部除表達嚴正關切並要求韓方立即改進外，也注意到了台韓之間在貿易上存在的巨大逆差，這顯示了兩國關係依然存在不對等的情況。

劉昆豪進一步指出，正全面審視與韓國政府的關係，並研擬可行的對策。相信韓方已完全了解台灣的訴求及立場，希望韓國能基於兩國民間長久以來的友好關係，透過修正此不當稱謂的行為，來展現平等的誠意，以符合台韓民間熱絡且親近交流的現狀，並呼籲南韓應盡速與台灣共同努力，以進一步推動雙方關係的發展。



