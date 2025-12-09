南韓入境卡將我國錯誤列示 外交部：研議可行的因應方案

記者吳典叡／臺北報導

對於南韓電子入境卡系統中，「出發地」等欄位將我國錯誤列示為 CHINA （TAIWAN），外交部日前要求更正但未獲回應。對此 ，外交部今（9）日指出，將全面重新檢視與南韓政府關係，並研議可行的因應方案，希望韓方能基於民間長久友好關係，改正不當稱呼，展現對等誠意。

外交部3日透過新聞稿指出，近期陸續接獲反映，南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將臺灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），數度向南韓政府表達嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應。

外交部今日舉行例行記者會，由亞東太平洋司副司長劉昆豪進行業務簡報。劉昆豪指出，臺韓在經貿、文化、觀光及人員往來交流密切，也正視臺韓數十年的情誼，對於不當稱呼表達嚴正關切，並應以最快速度改進外，外交部也注意到，臺韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪表示，外交部已針對電子入境卡不當稱呼一事促請改正，並全面檢視與南韓政府關係，同時研擬可行方案中。相信韓方已充分理解臺灣訴求及立場，也希望韓方能基於民間長久以來的友好關係，改正不當稱呼等舉措，展現對等誠意，以符合民間交流熱絡親近的現實，更呼籲韓國儘快與臺灣為進一步促進雙方關係而努力。

此外，針對我國政府開放紐西蘭旅客使用自動通關，劉昆豪指出，外交部感謝紐西蘭政府在10月13日起，開放我國10歲以上的旅客使用自動通關查驗系統，成為繼美、韓、澳、德、義、星、馬之後，第8個提供我國人自動通關待遇的國家，基於互惠原則，我方也提供紐方相同待遇。

劉昆豪表示，我國與紐西蘭共享民主自由與人權價值，2024年雙邊互訪人次達6萬人次，臺北、奧克蘭也有直飛的航班。外交部致力提供兩國人民往來更便利的服務，並歡迎紐西蘭民眾來臺灣旅遊，期待臺紐關係持續深化。