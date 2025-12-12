南韓入境卡把台灣列中國！他揭「20年前過往」教一招反制：剛好而已

政治中心／林昀萱報導

韓國電子入境卡把台灣歸為中國。（圖／翻攝自e-arrivalcard網站）

韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，總統賴清德10日再度喊話，希望韓國可以尊重台灣人民的意志。對此，資深媒體人矢板明夫也教戰台灣透過一招反制，直言「對一個上千年來一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』這個身分的國家剛好而已」。

矢板明夫13日在臉書撰文指出，韓國今年二月全面廢止紙本入境卡，改採電子系統，卻在「國家／地區」欄位中，把台灣標示為「China（Taiwan）」，引爆爭議。賴清德總統公開喊話，希望韓國尊重台灣人民的意志。但韓國外交部回應，僅重申「推動韓台非官方、實質合作的既有立場」，刻意避開核心問題，沒有說到底改不改。「這種回應方式，台灣人其實並不陌生。是韓國一貫的政治態度：對中國盡量配合、不能刺激；對台灣能拖就拖。說穿了，就是計算風險後的取捨。問題在於，這樣的態度，來自一個曾經極度在意『如何被稱呼』的國家，實在諷刺。」

總統賴清德（左）；南韓總統李在明（右）。（圖／總統府提供、翻攝自李在明臉書）

矢板明夫表示，2005年，韓國政府認為自國首都的中文名稱「漢城」，容易被理解為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事。於是，韓國正式要求台灣停止使用「漢城」，改稱「首爾」。當年是陳水扁總統執政下的台灣，雖然和韓國沒有外交關係，但立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名。理由很單純，就是尊重他國自稱，是基本的文明。但二十年後，角色對調。台灣要求的只是一個不把自己標示為「中國一部分」的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應。這種落差，才是真正令人心寒的地方。

矢板明夫認為，忍氣吞聲，顯然不是辦法，但學中國動輒喊抵制去韓國觀光、封殺韓團來台灣演出等等，既不冷靜，對台灣自身的經濟也未必有利。真正有效的外交，應該是低成本、可逆、而且能精準打到對方痛點的。他提供一招反制，「台灣外交部或許只要正式行文告知韓方：在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用『漢城』這一歷史稱呼。沒有謾罵，沒有情緒，只是對等處理。當年你為了尊嚴要求改名，我們尊重了；今天我們的尊嚴被踩，要求一個回應，合情合理。」

矢板明夫強調，「外交不是比誰聲音大，而是看誰立場站得直。一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友。在這種情況下，重新使用『漢城』，不是情緒，而是實事求是。對一個上千年來一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已。」

