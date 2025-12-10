南韓入境卡標「中國（台灣）」未更正 賴清德：盼尊重台灣人民意志
南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入出境資料中的國家選項將台灣列為「中國（台灣）」。總統賴清德今天表示，希望南韓能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平，同時促進區域的繁榮發展。
賴清德上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，他在會前受訪被問到南韓電子入境卡顯示「中國（台灣）」是否會有反制措施表示，台灣跟南韓民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，因為希望台灣跟南韓能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。
賴清德表示，在這種狀況之下，希望南韓也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。
