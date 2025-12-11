南韓入境卡標示「中國（台灣）」 韓外交部：增進韓台非官方合作立場不變

南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部表示已數次向韓方嚴正關切並交涉。南韓外交部今天重申，增進韓台間非官方合作的基本立場不變，南韓與台灣的實質合作未來也會持續增進。

南韓外交部11日重申，增進韓台間非官方合作的基本立場不變，南韓與台灣的實質合作未來也會持續增進。（示意圖／Getty Images)

韓媒Newsis報導，南韓外交部發言人朴一今天在例行記者會上，就台方要求修正南韓電子入境卡上對台灣的錯誤列示的問題，表示南韓「一貫堅持增進韓台間非官方實質合作的基本立場」。南韓與台灣的實質合作未來也會持續增進，相關問題也會「在這樣的基本立場下處理」。

南韓外交部先前回覆中央社記者時，同樣表示南韓政府仍維持與台方持續增進非官方實質合作的一貫立場；對於國籍的列示方式，韓方會綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商。這次則是首次公開在記者會上說明。

報導也引述南韓外交部相關人士說法稱，南韓當局持續密切關注相關媒體報導等狀況，會考慮諸般層面，進行檢討。

外交部3日發布新聞稿指出，近期外交部陸續接獲民眾反映，南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN），不僅與事實不符，也造成民眾填寫流程上的混淆與不便，對南韓政府不友善的列示感到不滿及失望。

總統賴清德也在10日出席活動時，就此問題表示希望南韓能尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域和平，並促進區域繁榮發展。

中國大陸國台辦發言人陳斌華則在記者會上對南韓表示支持，認為南韓的列示「沒有問題」，稱「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。