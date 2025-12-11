南韓入境卡標示台灣「China（Taiwan）」 陳慕義怒批李在明：沒教養、沒禮貌

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

南韓政府自今（2025）年2月開始推新制，旅客入境當地不用再填紙本入境卡，推出電子入境卡系統。不過自2月新制推行以來，有台灣民眾發現系統裡一直將台灣標示為「China（Taiwan）」，我外交部提出交涉仍無果。而向來愛關注時事的藝人陳慕義昨（10）日也在FB上發文表示，「台灣就是台灣不是China（Taiwan）」，引起網友熱議。

藝人陳慕義昨（10）日也在FB上發文表示，「台灣就是台灣不是China（Taiwan）」，引起網友熱議。（圖／陳慕義 FB）

陳慕義昨（10）日在FB上批南韓總統李在明「是最沒有用的總統」，並接著強調「你聽清楚，台灣就是台灣不是China（Taiwan），正如你是大韓民國，不是南朝鮮國」，直指李在明這樣亂改別人國家的名字「很沒教養、沒禮貌」。

貼文一出，引起大批網友熱議表示：「還好我已經不考慮再去南韓觀光了！」、「對台灣不尊重，那我們也只好稱呼南朝鮮囉」、「不如大家包括官方，把韓國改稱南朝鮮或南韓」。

