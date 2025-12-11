南韓入境卡標示引外交反彈！賴清德籲韓國尊重台灣民意 韓方強調維持對台非官方合作

總統賴清德公開呼籲南韓尊重台灣人民意志。（圖／方萬民攝）

南韓自2025年2月起啟用電子入境申報系統後，旅客在選填「出發地」與「下一目的地」欄位時，發現系統將「台灣」標示為「中國（台灣）」，引發台灣社會與政府強烈反彈，總統賴清德更公開表達遺憾，呼籲南韓政府應尊重台灣人民的自我決定權。對此，南韓外交部於12月11日例行記者會上首度正式回應此爭議，強調韓方始終維持與台灣間「非官方實質合作」的穩定立場，未來也將在該基本方針下持續推動台韓間合作交流。

南韓電子入境卡將台灣標示為中國（台灣），引發台灣政府抗議。（圖／e-arrivalcard）

根據《紐西斯通訊社》報導，對於台灣多次要求更正入境卡名稱一事，南韓外交部發言人朴一在12月11日的例行記者會中表示，南韓雖與台灣無正式外交關係，但雙方長期維持穩定的非官方實質合作，這一立場未曾改變。他強調，南韓政府未來也將持續推動與台灣的實質合作。

台灣外交部則在本月3日發布聲明指出，雖然已多次透過駐韓代表處向南韓政府正式表達抗議，要求修正台灣的標示，但至今未獲官方回應。聲明中批評南韓電子入境卡將台灣列為「中國（台灣）」的做法，不僅與事實不符，也可能對台灣旅客造成混淆與不便。外交部對此表達「深切遺憾與失望」。

總統賴清德也於10日接受媒體訪問時表示，希望南韓政府能正視台灣人民的自我決定權。台灣方面並表示，將持續與韓方就此事保持溝通，直到問題獲得妥善處理。

韓媒指出，目前的入境卡設計存在矛盾之處：雖然旅客護照上的國籍欄顯示為「台灣」，但在行程相關欄位中，台灣卻被分類在「中國（台灣）」之下。此標示方式已引發台灣民眾、航空旅客以及政策研究界的關切與批評，要求南韓儘速修正、統一標準，以免造成更多爭議。

在此背景下，中國官方則對南韓的標示方式表達支持。中國國台辦發言人陳斌華在例行記者會中重申「一個中國」原則，稱此為國際社會的普遍共識，並暗示中國認同南韓目前的做法。南韓外交部對此仍採取審慎立場，強調正密切監控相關媒體報導與局勢發展，並將在各種情況下做出整體評估，以因應未來可能出現的外交挑戰。

