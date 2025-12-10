即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

今（2025）年2月起，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，外交部對此已強調將重新審視我國與南韓的關係；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（10）日表示，相信在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。





今早10時，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，南韓的「電子入境卡」將台灣的國家選項列為「中國（台灣）」，有立委說要制裁南韓，台灣有進非常多的南韓泡麵，赴韓旅遊的人也很多，您認為會不會在相關方面來做出制裁？

對此，鍾佳濱回應，南韓政府對其出入境一些表格的格式有不一致的地方，我國外交部已提醒並請對方注意，希望南韓能嚴正理解，台韓兩國人民向來交流密切且友誼深厚，希望韓國政府能夠珍惜台韓人民不管在經貿文化上的交流基礎，能尊重台灣人民對於自己國家被正確看待（的期待）；他相信，在外交部的「斡旋」之下，南韓政府應該很快就會改正，並做出必要的修正。

鍾佳濱說，台灣對於任何民主同盟的友邦國家，他們的元首因為是由該國人民所選舉出來的，既然一定要維持該國的外交政策與國家利益，因此我國堅信南韓的大統領（總統）李在明，基於南韓的國家利益跟整個亞洲地區民主同盟的關係，一定會堅定與美國、日本與第一島鏈的台灣站在一起，「這一點我們是非常地肯定與期待」。







原文出處：快新聞／南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」

