南韓入境卡錯誤列示我國 賴總統：盼韓尊重臺灣人民意志

記者郭曉蓓／臺北報導

針對南韓電子入境卡將我錯誤列示為「中國臺灣」，總統賴清德今（10）日表示，希望韓國能夠尊重臺灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域的繁榮發展。

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 “CHINA （TAIWAN）”。外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求迅予更正，但韓國政府迄仍未正面回應。

賴總統今日出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，會前接受媒體訪問表示，臺灣與韓國民間交流非常密切，經貿往來也很多，希望臺灣與韓國能夠維持友好關係，以促進兩國各方面合作，增進兩國的福祉。

賴總統指出，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重臺灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平，同時也能夠促進區域繁榮發展。