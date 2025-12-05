南韓入境卡「把台灣列入中國」！韓方回應曝光…

國際中心／張予柔報導



南韓今年起推動電子入境卡（E-Arrival Card）制度，但有台灣旅客發現在「出發地」欄位與「下一目的地」欄位，竟將台灣錯誤標示為「CHINA（TAIWAN）」。我國外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅速更正。對此，韓國外交部回應了。





有民眾發現，南韓電子入境卡「出發地」欄位及「下一目的地」顯示「CHINA（TAIWAN）」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

外交部近期接獲民眾反應，表示南韓官方系統對台灣的標示方式不僅不符事實，也造成民眾在實際操作中感到混亂，甚至對南韓政府這種「不友善的列示感到不滿及失望」，外交部強調已向韓方提出正式交涉多次，要求儘速修正錯誤資訊。

南韓外交部5日對其回應，並稱國籍標示方式會「綜合考量各種層面因素」，持續與相關部門協商。（示意圖／民視新聞資料照）

根據《中央社》報導，對於台灣的抗議，南韓外交部5日對其回應，表示韓國政府仍維持與台灣「持續增進非官方實質合作的一貫立場」，並稱國籍標示方式會「綜合考量各種層面因素」，持續與相關部門協商。然而韓方並沒有提出具體改善時程，且至今仍未正面對我外交部做出回應。我國外交部表示，只要韓方尚未修正錯誤標示，將持續透過管道溝通。

南韓電子入境卡系統顯示「中國台灣」，外交部表示，只要韓方尚未修正錯誤標示，將持續透過管道溝通。（示意圖／民視新聞資料照）

原文出處：南韓電子入境卡「把台灣列入中國」！網怒批「不友善列示」韓方回應了

