南韓內亂案特檢曝 尹錫悅戒嚴時派情報員「手持球棒衝選委會」

去年12月3日，尹錫悅政府派情報人員，手持球棒衝進選委會，試圖推翻同年4月的國會選舉結果。球棒示意圖。pexels



據南韓媒體今天（12/15）報導，南韓負責調查內亂案的特檢組，今天公布最新調查進度，去年12月南韓戒嚴時，尹錫悅政府派出情報人員，手持球棒衝進選委會，企圖推翻國會選舉結果，這份調查引起南韓網友熱議，有人直言：「這個國家是無法地帶嗎？」

據SBS、《文化日報》等韓媒報導，南韓前總統尹錫悅，去年12月3日宣布戒嚴，特檢組持續調查其內亂罪嫌，南韓特別檢察官趙恩錫今天公布最新調查進度，尹錫悅政府曾試圖在戒嚴當時，推翻同年4月的國會選舉結果。

更令外界訝異的是推翻選舉結果的手段，尹錫悅政府在戒嚴時，派出國家情報司令部的要員，計畫佔領中央選舉管理委員會（以下稱選委會），準備的裝備包括：棒球棒、錐子、鐵鎚、眼罩等，這些顯然不是情報員用來進行精密調查的工具，而是用來威脅選委會職員、破壞內部設施的「恐攻道具」。

特檢組說明，戒嚴當時，情報人員實際出動至選委會，佔領了伺服器機房等核心設施，但由於國會迅速通過解除解嚴，情報員最終沒有逮捕選委會職員。

檢方公布的事實，像極了黑幫電影情節，一名法界人士驚訝地說：「國家情報機構的要員，竟然手持鐵鎚與錐子，企圖闖入選委會這個憲政機關，他們已經不是國家公務員，淪為『私人暴力打手』。」

南韓網友在社群媒體上紛紛留言：「情報人員拿著球棒？這個國家是無法地帶嗎」、「他們想用鐵鎚砸碎民主」、「如果這不算內亂，那什麼才算內亂？」

