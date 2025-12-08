南韓兵源不足…調查曝期望待遇！ 大學生：軍官起薪至少7萬台幣

南韓大學生普遍認為，軍隊的薪資待遇太差。南韓軍隊示意圖。翻攝南韓陸軍臉書



據南韓媒體今天（12/8）報導，南韓兵源不足的情況，越來越嚴重，最新調查顯示，高達6成的國內大學生認為，軍官的起薪至少要7萬元台幣，才願意申請，這與目前的薪資現況之間，存在頗大差距。

據《韓國日報》報導，截至今年7月，南韓軍隊的兵力為45萬人，與2019年的56萬人相較，6年間減少了11萬人（約20%左右），同一時間，幹部錄取率也從2019年的90%，降至去年的50%，將導致部隊缺乏足夠的長期服役人員，影響部隊整體運作。

根據南韓軍方消息，本月4日在陸軍的軍事結構發展會議上，公布一項針對國內1301名大學生的最新調查，被問及從軍的期望待遇，高達61%的受訪者表示，如果起薪4千萬至5千萬韓元（約84萬至106萬元台幣），願意申請成為軍官，換算下來，多數大學生對於軍官的最低期望待遇，至少為月薪7萬元台幣。

統計數據顯示，南韓下士第一年的月薪，約為250萬韓元（約5.3萬元台幣），與多數大學生的期望，存在頗大落差。

調查也指出，高達91.4%的受訪者認為：「從軍人對國家貢獻的價值來看，待遇比民間企業更低。」

參與這份調查的清州大學教授朴孝善（박효선，音譯）說明：「大學生並非不了解軍人的職業價值，而是因為待遇過低，而不願意申請。」

同天公開的另一份調查結果，也值得警惕，針對南韓2128名初階軍官進行調查，有70.5%的受訪者表示：「只要條件允許，希望能轉職到民間企業。」可見軍官流失的現象，恐繼續下去。

