南韓再傳工安意外 首爾新安山線工地坍塌1人無心跳



南韓首爾汝矣島地鐵站附近正在興建的「新安山線」鐵路施工現場，今天（12/17）發生鋼筋坍塌事故，造成7名工人受困，已全數救出，但其中1人獲救後已無心跳，已送醫搶救。

韓聯社報導，首爾永登浦警署下午1時22分接獲報案，稱有「鋼筋倒塌壓到人」。消防人員趕到現場後陸續救出受困者，其中一名50多歲男子心臟驟停，接受心肺復甦術的同時已送往附近醫院。

另一名50多歲男子腳踝輕微受傷，一名30多歲的外籍工人自行脫困返回地面，手腕輕微割傷，已在現場接受簡易包紮治療。

其餘工人則一度躲進地下豎井避難，已於下午2點52分左右全部被消防人員救出。

報導稱，這起事故發生於地下70公尺處，因混凝土澆築過程中鋼筋坍塌，導致事故發生。警方計劃對獲救工人及施工公司展開調查，確定施工過程中是否有安全問題。

南韓光州日前也發生工安意外，一座興建中的圖書館工地11日發生坍塌事故，4名工人遭活埋後全部罹難。有家屬痛批，倒塌的樓地板中間完全沒有柱子支撐，質疑是廠商偷工減料。

