南韓再現口蹄疫！ 246頭肉牛遭撲殺、韓牛價格恐暴漲

南韓家畜防疫再度拉警報！南韓口蹄疫中央事故處理本部今（31日）證實，仁川廣域市江華郡一處肉牛農場爆發口蹄疫，這已是自2025年4月以來、時隔9個多月現蹤。官方嚴正警告，在禽流感與非洲豬瘟夾擊下，若疫情持續蔓延，恐將引發肉類供應短缺，並造成牛、豬肉價格大幅飆升。

根據《韓聯社》報導，南韓口蹄疫中央事故處理本部於今（31日）證實疫情後，隨即啟動最高層級的防疫應變措施，將仁川廣域市與京畿道金浦市的防疫警報直接上調至「嚴重」，其餘地區則提升為「注意」等級。

截至目前，防疫當局已派遣初動防疫小組與流行病學調查人員進駐該農場，並全面管制人車進出，針對感染源展開流行病學調查，且為徹底阻斷病毒擴散，農場內飼養的246頭肉牛將依緊急行動指引，全數進行撲殺。

此外，官方也對仁川與金浦地區所有偶蹄類動物農場、從業人員及畜產運輸車輛，下達48小時「移動中止」命令，並動員39輛廣域防疫設備與消毒車，對當地農場與周邊道路進行全面清消。

為圍堵病毒蔓延，當局正針對仁川與金浦約1,000處偶蹄類農場實施緊急預防接種與臨床檢查，並同步啟動全國農場電話巡查。農林畜產食品部指出，口蹄疫傳染力極強，屬該國列管的第一類家畜傳染病，若在農曆春節前後疫情失控，將導致牛、豬肉供應短缺，成為推升肉價、衝擊南韓民生的重要因素。

事實上，南韓近年家畜防疫形勢極為嚴峻，口蹄疫已連續兩年現蹤；高病原性禽流感也在2025至2026年冬季累計38起案例；非洲豬瘟去年確認6起，今年至今也已發生4起，且疫情有向過往「安全地區」擴散之勢，官方嚴正呼籲，必須徹底落實疫苗接種與基本防疫準則，全力防堵多重疫情齊發，重創畜牧產業。





