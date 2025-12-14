南韓冬季限定美味「鰤魚」 1年間價格暴漲1.6倍…三大原因曝

鰤魚是南韓冬季的限定美味料理，但今年價格大幅上漲。翻攝farmer store網站



據南韓媒體今天（12/14）報導，南韓冬季的限定美味「鰤魚」，一年間價格暴漲1.6倍，民眾看到價格好難下手。分析指出，此現象背後有三大原因，分別是：消費者偏好改變、天候影響捕撈量、魚苗價格變化。

據《朝鮮日報》報導，近日在首爾冠岳區一家生魚片店，33歲的上班族金敏雅（김민아，音譯）想點鰤魚，看到價格後嚇了一跳，1到2人份左右的鰤魚，價格已飆升至5萬8千韓元（約1千1百元台幣）。

金敏雅表示：「去年在同一家店消費，價格只要4萬韓元（約8百元台幣），現在真的變太貴了」，最後她改點比目魚與石斑魚的綜合生魚片，價格僅2萬8千韓元（約560元台幣）。

鰤魚是南韓冬季的代表性魚類，近一年來價格上漲約60%左右，同樣是冬季魚類的真鯛，價格卻與去年相近，全年貨源穩定的比目魚，甚至比去年更便宜，令消費者好奇，為何只有鰤魚的價格大幅上漲？

報導指出，此現象背後有三大成因，第一，鰤魚的需求快速增加，這種魚類的脂肪量高，過去許多人覺得口感「太油」，不受到消費者青睞，但近來在MZ世代之間人氣大漲，甚至被列為「冬季必吃美食」，光是在社群媒體Instagram上，南韓網友標註鰤魚的貼文，已經超過28萬則。

第二，南韓市面上的鰤魚，大多為天然捕獲，如果天候不佳，會增加出海捕撈的難度，根據南韓氣象廳的資料，今年11月中旬起，濟州、江原、慶南的海域，幾乎每2至3天，就發布一次風浪注意警報，捕撈次數減少，供應量自然吃緊。

第三，即便是養殖的鰤魚，價格也在上升，慶南一位漁業人士透露：「去年氣候異常，石斑魚集體死亡，部分養殖業者改養鰤魚」、「大家搶購鰤魚的魚苗，導致魚苗價格上漲，影響鰤魚的整體行情。」

