南韓冬至到來！今年「紅豆粥NG」吃了恐釀災？ 紅豆蒸糕上桌

據南韓媒體今天（12/22）報導，今天是南韓的冬至，依照該國傳統，大家會在這天品嚐紅豆粥，不過，今年的冬至落在農曆11月上旬，又被稱為「孩童冬至」，在這天吃紅豆粥，可能誤踩民俗禁忌，為孩童帶來災禍，許多南韓人改吃紅豆蒸糕，慶祝這個重要的年末節慶。

今年台灣的冬至為12月21日，南韓的冬至則是今天（12/22），在這個節日，台灣人大多會吃湯圓，南韓人則習慣吃紅豆粥，這是用紅豆與糯米煮成的傳統食物，只要提到「吃紅豆粥的日子」，南韓人自然聯想到冬至。

據《朝鮮日報》報導，在南韓傳統文化中，由於冬至是全年白天最短的日子，被認為陰氣最盛，吃下象徵陽氣的紅豆，可以驅散陰氣、驅逐邪鬼，紀錄朝鮮時代風俗的《東國歲時記》與《洌陽歲時記》等史書，都有紀錄冬至吃紅豆粥的文化。

不過，今年的情況不太一樣，依照韓國國立民俗博物館的資料，如果冬至落在農曆11月上旬（1至10日），稱為「孩童冬至」，落在中旬（11至20日）稱為「中冬至」，落在下旬（21至30日）則稱作「老冬至」，今年南韓的冬至在農曆11月3日，因此是「孩童冬至」。

南韓的傳統認為，在孩童冬至吃紅豆粥，對孩童不利，原因在於紅豆粥（팥죽）的尾字「粥」（죽），與韓文中的死亡（죽다）相同，不少人說道：「今年冬至吃紅豆粥會出大事」、「家中有小孩的話，不能吃紅豆粥。」

替代方案就是「紅豆蒸糕」（팥시루떡），保留了紅豆的陽氣，以「糕」（떡）這個字，代替與死亡同音的「粥」（죽），也傳達保護孩子的心意。

韓國國立民俗博物館的職員說明：「冬至是代表性的年末節慶，今年用紅豆蒸糕代替紅豆粥，博物館也會舉行各種祈福體驗活動，歡迎各位前來參加。」

