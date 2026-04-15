南韓刪入境卡欄位! 中國急搬「14億人」黃暐瀚：多國不認一中原則

韓國電子入境卡將台灣標註為中國(台灣)，引發爭議。外交部為了反制韓國，宣布要將我國外僑居留證中，原列韓國之名稱調整為南韓。(韓國示意圖) 圖：許斯婷／提供

[Newtalk新聞] 南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）矮化我國，遭到抗議後，南韓頁面10日已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。外交部回應，此舉將有助兩國民眾往來與交流。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，大部分國家在行政作業中，均明確區分台灣與中國；可見許多與中國有邦交的國家都接受「一中政策」，卻並未承認「一中原則」。

黃暐瀚14日晚間在臉書發文指出，在南韓把「出發地」欄位刪除之後，先前的「中國台灣China（Taiwan）」爭議落幕；結果變成中國外交部「不樂意了」，宣稱事件關乎「中國14億人民族情感」。中韓有邦交沒錯，但中美也有邦交。台灣人去美國的時候，到旅行授權電子系統（ESTA）官網申請填表，欄位也顯示「TAIWAN（TWN）」。

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黃暐瀚續指，這證明許多與中國有邦交的國家，都接受「一中政策」，即「世上只有一個中國、這個中國是中華人民共和國」；但並未承認「一中原則」，即「台灣是中國的一部分」。黃暐瀚在文末寫下：「韓國我只採訪去過一次，韓文不會說，觀光旅遊也沒什麼興趣，希望喜歡韓國的冰優們，可以準備出發了！」

網友紛紛留言回應：「中國跳腳幹嘛，關他們什麼事」、「14億人口干台灣什麼事啊？台灣那麼小一個，還要去負擔14億人口的感情？」、「他們的感情很廉價，動不動就心碎」、「國共兩黨嘴巴說和平，實際上還是不放棄武力收復台灣 ，照樣軍演，軍機繞台，國際上繼續打壓中華民國」。

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