南韓前第一夫人弊案調查出爐 金建希收賄、介入國家事務

南韓前總統尹錫悅的妻子金建希今（2025）年8月被捕，目前正在接受調查。金建希面臨涉嫌操縱股價、介選與接受統一教高價贈禮等指控。南韓獨立檢察組29日公布長達180天的最終調查結果，指控金建希濫用權力，嚴重破壞國家公共制度，並在公眾視野之外，非法介入國家事務。

特別檢察官閔中基表示，「根據目前所揭露的，金建希利用她總統配偶的地位，輕易收受金錢與高價財物，而且廣泛介入各種人事的指派跟提名。」

檢方指出，金建希涉嫌收受商界與政界人物贈送價值高達3億7725萬韓元，折合約862萬台幣的奢侈品，其中包括統一教領袖贈送的2個香奈兒包包及1條鑽石項鍊，此外還有奢華珠寶、克麗絲汀迪奧手提包跟手錶等。在金建希收賄的物品當中，最值錢的是南韓知名畫家李禹煥的一幅畫作，金相敏疑似用這幅畫換取了去年國會議員選舉的提名，估計這幅畫的價值約為337萬台幣，檢方痛批金建希所為已是現代版的賣官鬻爵。

特別檢察官助理金炯根指出，「特別檢察官的調查已經確認，總統配偶從事現代版的賣官鬻爵，可能在歷史書籍中才能看到，在幕後、公眾視野之外，非法介入國家事務。」

南韓檢方12月初以凌駕於法律之上，與統一教會勾結和破壞憲法明定的政教分離為由，請求法院判處金建希15年徒刑與20億韓元罰款，首爾中央地方法院預計明年1月28日宣判。

另一方面，現任南韓總統李在明，29日正式重返青瓦臺辦公，這是2022年5月前總統文在寅卸任，現任總統時隔1330天後重回青瓦臺。青瓦臺從1948年以來，一直是歷任南韓總統的官邸與辦公場所，前總統尹錫悅2022年5月就職後，將總統辦公地點遷往首爾龍山區國防大樓，原青瓦臺則對外開放參觀，李在明上台後宣布，為了延續國家象徵與傳統，決定將總統府遷回青瓦臺。

