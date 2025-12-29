南韓前第一夫人弊案調查出爐 金建希收賄、介入國家事務
南韓前總統尹錫悅的妻子金建希今（2025）年8月被捕，目前正在接受調查。金建希面臨涉嫌操縱股價、介選與接受統一教高價贈禮等指控。南韓獨立檢察組29日公布長達180天的最終調查結果，指控金建希濫用權力，嚴重破壞國家公共制度，並在公眾視野之外，非法介入國家事務。
特別檢察官閔中基表示，「根據目前所揭露的，金建希利用她總統配偶的地位，輕易收受金錢與高價財物，而且廣泛介入各種人事的指派跟提名。」
檢方指出，金建希涉嫌收受商界與政界人物贈送價值高達3億7725萬韓元，折合約862萬台幣的奢侈品，其中包括統一教領袖贈送的2個香奈兒包包及1條鑽石項鍊，此外還有奢華珠寶、克麗絲汀迪奧手提包跟手錶等。在金建希收賄的物品當中，最值錢的是南韓知名畫家李禹煥的一幅畫作，金相敏疑似用這幅畫換取了去年國會議員選舉的提名，估計這幅畫的價值約為337萬台幣，檢方痛批金建希所為已是現代版的賣官鬻爵。
特別檢察官助理金炯根指出，「特別檢察官的調查已經確認，總統配偶從事現代版的賣官鬻爵，可能在歷史書籍中才能看到，在幕後、公眾視野之外，非法介入國家事務。」
南韓檢方12月初以凌駕於法律之上，與統一教會勾結和破壞憲法明定的政教分離為由，請求法院判處金建希15年徒刑與20億韓元罰款，首爾中央地方法院預計明年1月28日宣判。
另一方面，現任南韓總統李在明，29日正式重返青瓦臺辦公，這是2022年5月前總統文在寅卸任，現任總統時隔1330天後重回青瓦臺。青瓦臺從1948年以來，一直是歷任南韓總統的官邸與辦公場所，前總統尹錫悅2022年5月就職後，將總統辦公地點遷往首爾龍山區國防大樓，原青瓦臺則對外開放參觀，李在明上台後宣布，為了延續國家象徵與傳統，決定將總統府遷回青瓦臺。
更多公視新聞網報導
南韓前總統尹錫悅遭求刑10年 檢方：濫用總統權力
韓前第一夫人金建希涉收賄等罪 檢方求處15年徒刑
南韓前總統尹錫悅出庭受審 首度開放媒體轉播過程
其他人也在看
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 374
中共宣布對台軍演 海巡署最新消息曝光：彭佳嶼外抓到一艘
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導海巡署今(12/29)表示，針對中共解放軍軍演，海巡署在第一時間即偵獲4艘海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦船於...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 178
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
批賴邪路狂奔！中共圍台軍演 國台辦回應了
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習。中國國台辦表示，批評賴清德當局在邪路上狂奔，指解放軍軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 105
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 146
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 1 天前 ・ 88
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 251
總預算卡關 國民黨要求立即處理三大議題
在總預算審查陷入僵局的背景下，國民黨立法院黨團書記長羅智強提出三項必要條件以促進預算審查，分別為編列軍人加薪預算、確保警消退休保障及執行停砍年金。他強調，這些條件若能得到滿足，立法院將立即展開對總預算的審查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 77
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 2 小時前 ・ 173
徐巧芯發文籲賴總統接受監督 翁達瑞見「這20字」諷不學無術
立法院正式通過彈劾總統賴清德提案，國民黨立委徐巧芯發文並貼出圖卡稱，讓總統接受民意監督，不是政治鬥爭，是憲政底線。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今（28）日說，這20個字道盡徐巧芯的不學無術，以及對憲政體制的無知。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 206
雙和醫院爆性騷案！女醫師控主管鹹豬手「僅記小過」
台北市醫師職業工會偕同數位前雙和醫院醫師於29日召開記者會，揭露院內性騷擾及職場霸凌案件。受害女醫師指控前任主管長期對多名女性同仁進行肢體與言語性騷擾，院方雖認定性騷成立，卻僅以記小過處分，且未主動通知申訴者懲處結果，引發外界質疑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
雨刷涉跨國洗錢！ 美女中籍妻是關鍵共犯｜#鏡新聞
嘉義縣議員雨刷蔡政宜涉嫌跨國洗錢遭起訴，但其實同案還有名關鍵主嫌，就是他的美女中國籍妻子，綽號美美的唐斯蓉，40多歲的唐斯蓉擔任發號施令的角色，成立通訊群組後，下令手下協助博弈集團客戶，將金流轉入人頭帳戶洗錢，但美美已經在雨刷被捕前用台灣護照出境，可能藏在中國湖南老家，目前檢警發布通緝追緝中！鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 2
讓數字說話！許宇甄：公教年改僅是「止血」 警告「別想把手伸進立法院」
[Newtalk新聞] 立法院日前通過修法，決定停止持續調降公教人員退休金，引發執政黨強烈反彈，並揚言將聲請釋憲。對此，國民黨立委許宇甄今（28）日透過臉書發文指出，民進黨對於年金改革的態度前後矛盾，質疑「當年可以大砍，現在為何不能停？」 許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。 她指出，年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。 許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。 針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
三山造勢鳳山壓軸破十萬人 林岱樺感念父親哽咽落淚 展現團結勝選氣勢
三山合流氣勢如虹 林岱樺鳳山造勢人潮破表 【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺台灣好報 ・ 1 天前 ・ 9