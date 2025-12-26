南韓前第一夫人翻車！涉「收賄賣官」 尹錫悅妻金建希遭訴

南韓的前總統尹錫悅妻子金建希案特檢組，廿六日以涉嫌「收賄賣官」，起訴金建希及五名嫌疑人。

特檢組說，已對金建希、「瑞熙建設」會長李鳳官、前國家教育委員會委員長李培鎔及其朴姓祕書、機器狗商人徐星彬和旅美牧師崔在英共六人提起公訴。

金建希涉嫌收受上述請託人的財物，為他們謀取公職任命與業務上的便利。具體包括二○二二年三月十五日至五月廿日從李鳳官處收受共一點○三八億韓元的項鍊等財物；同年五月廿六日及六月初從李培鎔處收受二五六萬韓元的珠寶；二○二二年九月八日從徐星彬處收受三九九○萬韓元的名牌手錶；二○二二年六月廿日至九月十三日從崔在永處收受五四○萬韓元的「迪奧」名牌包等財物。

廣告 廣告

因南韓法律的賄賂罪適用對象僅限公職人員，故特檢組對金建希適用特定犯罪加重處罰法的斡旋受賄罪；李鳳官、徐星彬及崔在英適用違反禁止不正當請託與收受財物法；李培鎔則適用教唆毀滅證據罪。

特檢組一度懷疑金建希與其夫婿尹錫悅合謀收受賄賂而考慮同時起訴兩人。但特檢組未能查明兩人事前合謀的疑點，因此這次未起訴尹錫悅。特檢組指出，有必要進一步調查尹錫悅夫婦收受賄賂的嫌疑，並計畫將該案移交警察廳國家偵查本部。

本月三日，即尹錫悅宣布緊急戒嚴一周年當天，金建希案特檢組對她操縱股價、違反政治資金法與收受「統一教」賄賂等指控進行結辯，並求處十五年有期徒刑。她則否認相關指控。

【看原文連結】

更多udn報導

昔知名童星流落街頭才獲安置 不到1天破壞旅館拒援助

534億賣掉公司 暖心老闆發74億獎金送員工

日饕客嗑「台灣親子丼」 網見真相：怪怪的

一家五口奔喪遇公路劫案 母女慘遭6男性侵