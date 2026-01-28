南韓前第一夫人金建希收賄案 法院判處1年8個月徒刑

南韓法院針對前第一夫人金建希收賄案，28日做出一審判決，圖為金建希日前出庭應訊的畫面。（美聯社）



南韓法院28日對前第一夫人金建希收賄案宣判，3項遭檢方起訴的罪名之中，僅有收受統一教賄賂罪成立，遭判處1年8個月有期徒刑，並且追繳1281萬韓元不法收入，但其他包括違反金融投資法規以及政治資金的指控，則獲得無罪認定。

南韓中央日報指出，首爾中央地方法院刑事合議庭，28日就金建希收受賄賂等案進行一審裁決，在檢方起訴的3項罪名之中，僅有收受統一教賄賂、違反《特定犯罪加重處罰法》一項成立，除了判處1年8個月的刑期之外，也追繳1281萬韓元（約28.2萬元新台幣）不法收入，並且沒收1條已被扣押的英國品牌格拉夫（Graff）鑽石項鍊。

除統一教賄賂案之外 其他指控均獲無罪判定

不過有關檢方提出金建希涉嫌違反《資本市場與金融投資業法》及《政治資金法》的指控，法院均認定無罪。

報導表示，檢方指控金建希在2022年4月至7月之間，與法號「建晉法師」的64歲男子全勝培合謀，接受南韓統一教的多項請託，並且收受包括格拉夫鑽石項鍊、香奈兒名牌包在內，總值約8000萬韓元（約176萬元新台幣）的金錢與財物賄賂。

此外，檢方也指控金建希在2010年10月至2012年12月間，與南韓汽車經銷商「德意志汽車」（Deutsch Motors）董座權五洙在內等商業界人士共謀，透過各種股價操縱手段套利約8.1144億韓元（約1785.2萬元新台幣），不過法院認定該指控證據不足而並未成立。

另外檢方指控金建希在2021年6月至2022年3月間，與前總統尹錫悅共謀，接受政治掮客明泰均所提供、價值約2.7億韓元（約新台幣594萬元）的無償民意調查服務，法院也判定無罪。

