南韓前第一夫人金建希收賄罪成 判刑1年8個月得緩刑

南韓前第一夫人金建希被判收賄罪名成立，判處徒刑1年8個月，得緩刑。

南韓前第一夫人金建希收賄案，首爾中央地方法院今（28）日宣判，金建希收賄罪名成立，將被處1年8個月徒刑，並可緩刑。這也是南韓憲政史上，首次前總統夫婦同時被判有罪的場面。（葉柏毅報導）

據南韓媒體報導，首爾中央地方法院在28日下午2點10分，就金建希違反「資本市場法」、「政治資金法」及「特定犯罪加重處罰法」等罪名宣判，結果法官僅認定金建希在2022年，收受香奈兒包包與項鍊的行為，構成「斡旋收賄罪」，判處徒刑1年8個月，並且可緩期執行，其餘指控則都判決無罪。

廣告 廣告

報導說，特檢組先前曾對金建希求處15年有期徒刑，但合議庭只判金建希有期徒刑1年8個月、緩期執行，並且沒收涉案項鍊，另外也向金建希追繳約新台幣31萬元的賄款，金建希可以在一星期內提出上訴。

主審法官禹仁成在裁判書中指出，由於金建希未能符合大眾對國家元首配偶，也就是第一夫人的期待，因此有必要對其進行懲處。不過之所以判處較短刑期，並給予緩刑，是考量被告已經表達反省之意，並且過往並無犯罪紀錄。