南韓前第一夫人金建希涉收賄「一審判1年8月」 另2指控判無罪

南韓前第一夫人金建希因涉嫌收受統一教高層賄賂，遭首爾中央地方法院判處1年8個月有期徒刑，並追繳犯罪所得1281.5萬韓元（約新台幣28萬元），至於操控BMW韓國代理商德意志汽車公司股價及無償接受民調數據構成違反政治資金法兩項指控，法官一審則宣判無罪。

根據《韓聯社》報導，關於收受賄賂一罪，法院一審宣判的刑量遠低於檢方建請法院判處的15年有期徒刑及罰款29億韓元（約6370萬台幣），檢方指控，金建希涉嫌收受韓國統一教會贈送的精品包包及鑽戒以換取統一教的政治利益。南韓法院今依違反特定犯罪加重處罰法等罪嫌，判處金建希1年8個月有期徒刑，並追繳犯罪所得1281.5萬韓元（約新台幣28萬元）。

至於金建希涉嫌於2010至2012年間操縱BMW韓國代理商德意志汽車公司股價，從中獲利8.1億韓元以及免費接受「政治掮客」明泰均價值約2.7億韓元的民意調查兩項指控，法院則認為證據不足，一審宣判無罪。

