南韓前總理被控「協助內亂」一審判關23年 首爾地院當庭收押

南韓前總理韓悳洙被控協助內亂、做偽證等罪。(AP)

南韓前總統尹錫悅及前總理韓悳洙因戒嚴風波雙雙遭到彈劾。尹錫悅13日涉內亂首謀等罪，被檢方求處死刑；而韓悳洙則被控協助內亂、從事內亂重要任務及做偽證等罪，首爾中央地方法院今（21日）就「協助內亂首謀」罪名判處23年有期徒刑，並因有毀證之虞當庭羈收押。

綜合外媒報導，法官定調2024年12月3日頒布緊急戒嚴令屬《刑法》上的內亂行為，並稱這起事件為「12．3內亂」。首爾中央地方法院今（21日）依「協助內亂首謀」及偽造官方文件等罪名，判處南韓前總理韓悳洙23年有期徒刑。

法院指出，戒嚴令之所以能在6小時內結束，是因挺身而出的人民、部分士兵與警察的消極配合，而非參與叛亂的人，因此叛亂在短時間內結束並不能作為減輕量刑的理由，韓悳洙雖年事已高，近期又被診斷患有憂鬱症等其他疾病，但考量到其犯行嚴重，也無表現悔意及彌補過失的行為，嚴懲勢在必行。

內亂特別檢察小組去年11月向法官求處韓悳洙15年徒刑，指控他身為國務總理及行政部門的第2把手，有義務制衡總統濫用職權，但他卻背棄為全民服務的職責，透過宣布戒嚴前後的一連串行為參與內亂犯行。檢方譴責，韓悳洙事後曾試圖透過相關部門彌補程序上的瑕疵，以確保戒嚴正當性，涉及偽造公文等妨害司法行為，對國家與人民帶來巨大損失。

