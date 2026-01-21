南韓前總理韓悳洙涉內亂罪 判刑23年當庭被捕

南韓前國務總理韓悳洙涉嫌內亂罪案一審今天（21日）宣判，韓悳洙被判有期徒刑23年並當庭被捕。韓悳洙被控在前總統尹錫悅內亂案中協助並教唆宣布緊急戒嚴，導致短暫中止民選政府、國家陷入混亂，判處23年有期徒刑。

南韓前總理韓德洙（中）21日抵達首爾中央地方法院出庭，聆聽所涉內亂叛國案宣判。（Chung Sung-Jun/Pool Photo /美聯社）

首爾中央地方法院刑事審判第33合議庭今天做出判決。法院量刑重於負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）提出的15年量刑建議。法院還以韓悳洙有毀滅證據之虞為由，將其當庭逮捕，前任國務總理當庭被捕在憲政史上尚屬首次。

法院認為，2024年12月3日晚尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂，其間宣布緊急戒嚴令等行為都屬於《刑法》規定的內亂行為，並將此一事件正式命名為「12·3內亂」。法院認定韓悳洙被指控的大部分罪名都成立。

首爾中央地方法院法官李鎮觀（Lee Jin-gwan）表示，被告（韓悳洙）「直到最後都未盡首相職責及責任」，本院判處被告有期徒刑23年。76歲的資深政務官韓悳洙在判決後被勒令立即入獄。

法官李鎮觀對韓悳洙判刑23年，比檢察官原先求刑多出8年。法官李鎮觀表示，韓悳洙上司尹錫悅（Yoon Suk Yeol）於2024年12月發布的戒嚴令，目的是「顛覆憲政秩序」，已構成叛亂。



尹錫悅在2024年12月3日宣布戒嚴，讓武裝部隊進駐國會及中央選舉委員會，但隨後遭在野黨主導的國會否決。事件發生後，尹錫悅於4月被憲法法庭彈劾並罷免，兩個月後舉行大選。包括尹錫悅在內，韓悳洙是多位因此次戒嚴案而受審的前官員之一。



法官李鎮觀在電視直播的宣判中表示：「被告（韓悳洙）至少在表面上確保流程合法性，因而在尹錫悅及其他人發動叛亂的行為中扮演重要角色」。儘管韓悳洙曾向尹錫悅表達關切，但並未「明確反對」或敦促其他內閣成員勸阻尹錫悅。



全案審判過程，韓悳洙否認有任何不法，堅稱自己從未支持或協助宣布戒嚴。