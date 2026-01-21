南韓前總理韓悳洙涉內亂罪 判刑23年當庭被捕
法院批未履行職責
南韓前國務總理韓悳洙涉嫌內亂罪案一審今天（21日）宣判，韓悳洙被判有期徒刑23年並當庭被捕。韓悳洙被控在前總統尹錫悅內亂案中協助並教唆宣布緊急戒嚴，導致短暫中止民選政府、國家陷入混亂，判處23年有期徒刑。
首爾中央地方法院刑事審判第33合議庭今天做出判決。法院量刑重於負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）提出的15年量刑建議。法院還以韓悳洙有毀滅證據之虞為由，將其當庭逮捕，前任國務總理當庭被捕在憲政史上尚屬首次。
法院認為，2024年12月3日晚尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發騷亂，其間宣布緊急戒嚴令等行為都屬於《刑法》規定的內亂行為，並將此一事件正式命名為「12·3內亂」。法院認定韓悳洙被指控的大部分罪名都成立。
首爾中央地方法院法官李鎮觀（Lee Jin-gwan）表示，被告（韓悳洙）「直到最後都未盡首相職責及責任」，本院判處被告有期徒刑23年。76歲的資深政務官韓悳洙在判決後被勒令立即入獄。
法官李鎮觀對韓悳洙判刑23年，比檢察官原先求刑多出8年。法官李鎮觀表示，韓悳洙上司尹錫悅（Yoon Suk Yeol）於2024年12月發布的戒嚴令，目的是「顛覆憲政秩序」，已構成叛亂。
尹錫悅在2024年12月3日宣布戒嚴，讓武裝部隊進駐國會及中央選舉委員會，但隨後遭在野黨主導的國會否決。事件發生後，尹錫悅於4月被憲法法庭彈劾並罷免，兩個月後舉行大選。包括尹錫悅在內，韓悳洙是多位因此次戒嚴案而受審的前官員之一。
法官李鎮觀在電視直播的宣判中表示：「被告（韓悳洙）至少在表面上確保流程合法性，因而在尹錫悅及其他人發動叛亂的行為中扮演重要角色」。儘管韓悳洙曾向尹錫悅表達關切，但並未「明確反對」或敦促其他內閣成員勸阻尹錫悅。
全案審判過程，韓悳洙否認有任何不法，堅稱自己從未支持或協助宣布戒嚴。
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 148
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 184
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 199
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 26
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 25
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 99
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 104
未簽挺憲派3點協議！陳亭妃態度成勝選關鍵
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 39
中天記者馬德被收押！邱毅：「這人」最危險
[NOWnews今日新聞]中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，日前被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。對此，前立委邱毅今（19）日表示，這並非單一事件，以司法手段政治追殺是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 186
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 1 天前 ・ 99
高市早苗點名中國經濟脅迫 誓言備戰「台灣有事」
日本首相高市早苗19日宣布，將於23日解散眾議院並於2月8日舉行大選。高市強硬點名中國在台灣周邊軍演及實施經濟脅迫，重申將深化日美同盟以應對「台灣有事」。她更宣示將修訂「安保三文件」，強化國防嚇阻力，並提出設立「國家情報局」與制定「反間諜法」，以提升情報分析與危機預防能力。高市強調，日本必須確立「靠自己的雙手守護國家」的覺悟，並推動糧食與能源安全保障，展現長期備戰及守護國家利益的決心。此舉旨在尋求民意授權，應對日益嚴峻的國際情勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 201
藍營竹縣提名陷內鬥僵局 陳見賢惹議綠營推鄭朝方備戰
2026新竹縣長選舉佈局，藍綠兩樣情。由於現任縣長楊文科涉貪案仍在審理，國民黨接班人選喬不攏，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢兩強相爭，協調未果。其中，陳見賢的過往背景成為選戰攻防焦點，不僅遭名嘴質疑曾受管訓，更被指捲入幫派與土地開發爭議，讓藍營在地選情增添變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數
2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，而國民黨主席鄭麗文昨（19）日稱，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展相當順利，無須舉行初選，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。不過，國民黨台北市議員李明賢就透露，他看過幾份民調，李四川與蘇巧慧民調差距已越拉越近，只剩下個位數，很多新北議員都希望提名越早越好。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 37
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 40
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
7旬退休公務員捐百萬給健保 受惠16歲高中生親筆信致謝
歲末年終之際，健保署收到了一份感…民報 ・ 22 小時前 ・ 5
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1