南韓前總統尹錫悅慘了！涉妨礙公務執行等罪 特檢組求刑10年

特檢組正式針對前總統尹錫悅涉嫌妨礙公務執行、侵害國務委員權限及毀滅證據等罪行，向法官建請判處總計10年有期徒刑。（翻攝自尹錫悅IG）

針對震撼國際的「12·3 緊急戒嚴案」，南韓特檢組今（26日）邁出司法審判的關鍵一步。在首爾中央地方法院刑事合議庭的結心公判中，特檢組正式針對前總統尹錫悅涉嫌妨礙公務執行、侵害國務委員權限及毀滅證據等罪行，向法官建請判處總計10年有期徒刑。這不僅是尹錫悅因戒嚴事件坐上被告席後的首起求刑，其刑度之重更彰顯了檢方對於「最高權力者濫權」的嚴厲態度。

《韓聯社》報導，特檢組在庭上對尹錫悅的罪行進行了全方位的控訴，特別強調他在戒嚴期間為了掩蓋自身犯罪，不惜將國家機關私有化。根據特檢組提出的量刑建請，妨礙公處處執行逮捕令的部分最為嚴重，檢方批評其將總統警衛處公務員當作個人私兵，組織性地阻撓法律執行，因此求處高於一般標準的5年徒刑。

此外，針對尹錫悅刻意排除異議國務委員以侵害其審議權、向外媒發布虛假事實，以及事後偽造並銷毀戒嚴公文等行為，特檢組也分別求處3年與2年徒刑。

在發表求刑意見時，特檢官助理朴億洙（音譯）痛批尹錫悅對憲政秩序的漠視。他指出，尹錫悅以改革帝王制總統為名遷入龍山辦公室，實際上卻完全無視權力制衡，甚至在調查過程中口出「逮捕總統很幼稚」等語，展現出對法治的傲慢與毫無悔意。

特檢組強調，這起事件讓選出他的國民深受打擊，法治秩序遭到嚴重損毀，唯有透過法律的嚴厲審判，才能落實法律之前人人平等的憲法精神，防止權力濫用的悲劇重演。

尹錫悅身穿藍色西裝親自出席，在神情嚴峻中聽取了檢方的求刑。儘管其辯護律師團隨後針對程序提出異議，並試圖爭取延後宣判，但法院仍預計於明年1月16日作出首審判決。由於尹錫悅目前共面臨7項案件起訴，本案的判決結果將成為衡量其未來法律命運的指標，尤其是預計於明年2月進行宣判的「內亂首謀罪」主案，屆時將更進一步確定其在南韓憲政史上的法律責任。

