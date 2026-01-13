南韓前總統尹錫悅戒嚴涉內亂罪 檢方求處死刑
根據《首爾共同社》報導，南韓前總統尹錫悅在2024年12月3日頒布戒嚴令，涉嫌觸犯「內亂罪」，一審結案庭審中，南韓特別檢察官要求判處尹錫悅死刑。
南韓特別檢察官趙恩錫指出，尹錫悅和內閣官員在2023年10月開始一系列策劃，意圖暫停國會權力，而且為了製造宣布戒嚴的藉口，還誘使北韓發動武裝侵略，但最後因為北韓沒有做出軍事回應而失敗。
南韓憲政史上有2位總統曾經被判死刑，全斗煥因光州事件及叛亂罪被判處死刑，但後來改判無期徒刑，最終因病逝世，未能執行死刑；金大中在野時期被全斗煥政府以「陰謀內亂」罪名判處死刑，後因國際壓力改判無期徒刑，最終流亡美國，回國後當選總統並獲得諾貝爾和平獎。
