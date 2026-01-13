南韓前總統尹錫悅戒嚴涉內亂罪 檢方求處死刑

高雄市 / 綜合報導 10日下午，高雄市杉林區發生酒駕四處衝撞車禍，根據了解，肇事的曾姓男駕駛，在清水路撞了一名保養廠女性技師逃逸後，又在70公尺外衝撞一部雙載機車，事發後，保養廠業者氣憤向媒體透露，男子是地方頭痛人物，有毒品前科，這次除了酒後肇事外，疑似還涉及砸店、毆人案件，更加碼爆料，去年曾開車跑給員警追，還一度有衝撞行為。由於20出頭歲的女技師要扛起家計，現在又重傷，讓保養廠業者心疼講到哽咽，盼能重判這名肇事駕駛！保養廠外站著兩名人員，看似在查看車輛，沒想到下一秒，一部轎車從維修車輛，與遊覽車之間，高速往前衝，其中一名女技師，不幸被撞上，人彈飛重摔倒地，車殼零件四散，揚起大片煙塵，保養廠業者說：「你有沒有怎樣。」巨大聲響傳出後，內部人員嚇得趕緊出來查看，但可惡的是，肇事駕駛看到闖禍了，不但沒停下，又以高速逃離現場，保養廠業者說：「就聽到咻，就聽到碰，妹妹就不見了，車主在我們這個路上來回這樣衝來衝去，應該時速，應該有140，140有。」整起車禍就發生在高雄杉林區，10日下午3點多，事後經查又是酒駕釀禍，保養廠業者說：「一個人要扛起所有的家計，對，所以我有跟她媽媽說，不用擔心以我現在的能力，我能幫我就盡量幫。」曾姓駕駛先在清水路撞了20出頭歲的女技師，導致他腿部骨折、骨盆碎裂，接著在70公尺外，又撞上上一部雙載機車繼續逃，一小時候警方在山仙路將他查獲，因散發濃濃酒氣，酒測值達0.69。旗山分局交通組組長洪家和說：「涉嫌酒後駕車公共危險及肇事逃逸(致人受傷)，並建請檢察官向法院聲請羈押獲准。」喝酒上路害己又害人，而現在這名駕駛遭起底，是地方頭痛人物，有毒品前科，保養廠業者說：「中午的時候就已經，已經惹事了，就好像疑似有打了人，2025年9月16的時候就在旗山也是跑給警察追。」根據保養廠老闆透露，當天駕駛還涉及砸店、毆人案件，去年疑似還曾開車衝撞員警，究竟當天一共犯下多少案件，現在警方也持續追，但人在被逮後，法院裁定收押。 ※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結

