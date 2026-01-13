南韓前總統尹錫悅涉內亂首謀罪 檢方求處死刑
記者賴韋廷／綜合報導
南韓「韓聯社」13日報導，特別檢察組認定前總統尹錫悅2024年12月宣布緊急戒嚴、動員軍隊與警察的行為，涉嫌觸犯「內亂首謀罪」，因此正式向法院求處死刑。
檢方指出，尹錫悅及前國防部長金龍顯出於個人政治目的，在非戰爭或國家緊急狀態下，以違背法律程序的手段宣布戒嚴，企圖以武力侵害中央選舉管理委員會職能、逮捕反對勢力及媒體，嚴重干擾國家憲政秩序。檢方建議比照前總統全斗煥、盧泰愚等先例從重量刑，向法院求處尹錫悅死刑，為繼全斗煥之後，南韓史上第二位被求處死刑的前總統。
南韓前總統全斗煥於1980年的光州事件中，動用軍隊以武力鎮壓抗議民眾，導致嚴重平民死傷，並於1996年因內亂首謀罪，在一審判決中被判處死刑，後於二審改判無期徒刑。其繼任者盧泰愚也因參與光州事件鎮壓及貪汙罪被判處17年徒刑。
南韓前總統尹錫悅涉嫌觸犯「內亂首謀罪」，遭檢方求處死刑。（達志影像／美聯社資料照片）
