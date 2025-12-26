南韓前總統尹錫悅涉妨礙司法等罪名 特檢組求刑10年

韓聯社報導，南韓特檢組今天(26日)針對前總統尹錫悅涉嫌犯下妨礙司法，以及其他與2024年12月宣布戒嚴有關的罪名，對尹錫悅求處10年有期徒刑。

特別檢察官趙恩錫(Cho Eun-Seok，音譯)的團隊在首爾中央地方法院針對尹錫悅案件的最終庭審中，對他求刑10年。

這場審判的焦點在於尹錫悅因為今年1月阻擋調查人員將他拘留，被指控涉嫌妨礙司法；他也被指控侵犯9名內閣成員的權利，因為他們未被召集參加會議審查他的戒嚴計畫；以及他在戒嚴令被取消後，起草和破壞了一項經過修改的公告。

尹錫悅也面臨其他3場與他的失敗戒嚴有關的審判，包含涉嫌領導叛亂。

妨礙司法的審判將是第一起做出判決的案件，法院先前已表示可能在1月16日宣判，也就是尹錫悅逮捕令到期的2天前。

叛亂罪審判最快會在明年1月上旬展開，並預計在明年2月宣判。(編輯：宋皖媛)

