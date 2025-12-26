南韓前總統尹錫悅涉妨礙司法等罪 遭檢方求刑10年

南韓前總統尹錫悅2024年底頒布戒嚴令，之後被起訴包括內亂叛國罪及妨礙司法等多項罪名。路透社



南韓前總統尹錫悅去年12月頒布戒嚴令，遭特別檢察官起訴多項罪名。檢方今日（12/26）針對尹錫悅涉嫌妨礙司法、偽造聲明等罪求處10年刑期。

首爾中央地方法院今日針對尹錫悅因頒布戒嚴令而被起訴的其他三項罪名進行最終庭審。這三項罪名和案情分別為：企圖阻擋檢警逮捕他而被控妨礙司法罪；侵犯國務院9名成員的審議表決權；戒嚴令撤回後起草並摧毀一份總統令。

檢方在今日的庭審中針對三罪名共求刑10年。

根據韓聯社報導，法院先前表示，可能會在1月16日作出判決。尹錫悅律師則主張，應該等內亂罪審判結束後再做出其他罪名判決，但此主張被法官駁回。

報導指出，尹錫悅涉嫌內亂罪將在1月初完成庭審，預計2月作出判決。

