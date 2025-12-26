南韓前總統尹錫悅遭控阻撓逮捕、滅證等罪 特檢組求刑10年

[Newtalk新聞] 南韓特別檢察組（特檢組）今（26）日針對前總統尹錫悅涉嫌犯下妨礙司法、阻撓逮捕令執行，以及其他與 2024 年 12 月宣布戒嚴有關的罪名調查，對其求處 10 年有期徒刑。

《東亞日報》報導，首爾中央地方法院刑事審判第 35 合議庭今日就尹錫悅涉嫌妨礙公務、濫用職權等案件進行最後一場審理，尹被指控妨礙對高級官員腐敗調查室（GongCIO）的逮捕。特別檢察官（趙銀錫）在這場首次審判中，向法官請求判處其 10 年有期徒刑。預計判決將於明年 1 月 16 日進行。

特別檢察官指出，尹錫悅造成「許多公職人員遭受了損失」，並表示「必須對這種史無前例的妨礙公務行為追究嚴厲責任」。

尹錫悅被指控於今年一月妨礙高官貪腐調查室（CIO）執行逮捕令。1 月 3 日，CIO 和警方試圖執行逮捕令，但總統安全保衛處和其他安保人員阻止了他們的行動，導致逮捕令未能執行。

尹錫悅還被指控「在戒嚴令解除兩天後」批准了戒嚴令，但隨後因前總理韓德洙的要求撤銷了該戒嚴令。他還被指控在戒嚴令頒布當天，只召集了 18 名國務委員會成員中的 9 人，從而侵犯了其餘 9 人的審議和表決權。

《韓聯社》報導，具體來看，特檢組就尹錫悅涉嫌妨害執行逮捕令，請求判處其有期徒刑 5 年；就涉嫌侵犯國務委員審議權和議決權等權利、向外媒記者提供虛假資訊、毀滅加密手機相關證據請求判刑 3 年；就涉嫌事後補戒嚴令文件請求判刑 2 年。特檢組表示，被告人為隱瞞自身犯罪行為並將其合理化，將國家機關據為己有，構成重大犯罪。

