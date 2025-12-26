南韓前總統尹錫悅遭求刑10年 檢方：濫用總統權力

韓國前總統尹錫悅，涉嫌阻撓執行逮捕令妨害司法，以及侵犯國務委員憲法權限的案件，26號早上在首爾中央地方法院審理終結，「內亂特別檢察組」指出，尹錫悅在宣布戒嚴時，僅召集親近的國務委員，剝奪其他九名委員的審議與表決權；事後更製作虛假的戒嚴宣告文並銷毀公文，還指示刪除軍方加密通訊紀錄。

特別檢察官趙垠奭指出，「為了給戒嚴令製造正當理由，他們還曾試圖誘使北韓發動武裝侵略，但北韓並未有軍事回應而失敗。」

檢方認為，他為掩蓋自身行為，而將國家機關納為己用，嚴重破壞法治秩序。並強調尹錫悅的行為不僅損害憲法與法治，也讓選他為總統的國民蒙受傷害。而即便在審判過程中，他仍堅稱戒嚴正當，未曾表達反省。特檢組呼籲法院嚴懲，以防止最高權力者再度濫用職權，並重建憲政秩序。最後宣布對尹錫悅求處10年有期徒刑。宣判日定在明年1月16號。至於其他三個相關案件，預計兩個月內亦將塵埃落定。