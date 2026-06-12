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南韓前總統尹錫悅因派遣無人機進入北韓，企圖製造戰爭假象以合理化戒嚴令，週五遭法院重判30年徒刑。此前他已因發動政變被判處無期徒刑，如今再添重刑，引發國際社會高度關注。

根據首爾中央地方法院週五裁定，前總統尹錫悅因涉及派遣無人機挑釁北韓，被判處30年有期徒刑。檢方指出，尹錫悅在2024年執政期間，試圖透過此舉「偽造戰時狀態」，藉此為其引發爭議的戒嚴令提供藉口，此舉已嚴重損害國家安全。

檢方進一步指控，這項無人機行動不僅加劇了兩韓緊張局勢，更在無人機墜毀後導致軍事機密外洩，包括南韓軍隊的作戰能力細節。事實上，尹錫悅今年2月才因發動政變、企圖癱瘓國會而被判處無期徒刑，目前他正針對該項判決進行上訴，堅稱當時宣布戒嚴是「完全為了國家」。

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對此，尹錫悅的法律團隊全盤否認指控，聲稱該行動是為了應對北韓當時發射的「垃圾氣球」，屬於正當防衛，且尹錫悅並未下達相關指令或事後批准。律師團痛批檢方的說法是「憑空捏造的小說」。

兩韓關係目前仍處於冰點，現任總統李在明先前曾對無人機事件表示遺憾，雖然北韓領導人金正恩的胞妹金與正一度稱其為「明智之舉」，但北韓隨後仍將南韓定調為「最敵對國家」，區域局勢依舊動盪不安。

原文出處：南韓前總統尹錫悅遭重判30年！派無人機挑釁北韓淪階下囚

本文由AI協作，經編輯審核後發布