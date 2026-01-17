南韓前總統尹錫悅面臨死刑要求 戒嚴是否屬內亂成判決焦點

（德國之聲中文網）南韓前總統尹錫悅因於2024年12月3日宣佈全國進入緊急戒嚴狀態，被檢方以涉嫌內亂罪起訴。特別檢察官於本月13日在首爾中央地方法院一審庭訊中，向法官求處法定最高刑——死刑。根據南韓刑法，內亂罪的刑責僅有死刑、無期徒刑或無期禁錮三種選項。

南韓法律體系深受德國與殖民宗主國日本的影響，採行成文法三審制度。該案一審預計於2月19日宣判。

在求刑陳述中，特別檢察官指控尹錫悅意圖透過派遣無人機至北韓，蓄意引發軍事挑釁，藉此創造實施戒嚴的條件；但該計畫未果後，尹改而以國會多數黨——在野的共同民主黨——對政府高層發動頻繁彈劾、否決政府預算為由，宣佈戒嚴。特檢指出，尹此舉旨在封鎖國會、逮捕國會議員，阻撓國會通過解除戒嚴的決議，進而為其長期執政鋪路。特檢強調，此舉已對南韓的民主制度造成實質損害，加劇社會對立，並導致國際信譽受損。更甚者，尹並未對此表達任何歉意，且在偵查與審理過程中態度消極，因此必須處以最嚴厲的刑罰。

廣告 廣告

對此，尹在最終陳述中全盤否認內亂指控。他辯稱，宣佈戒嚴是為了向國民警示「國家處於緊急狀態」，並指控國會多數黨與「反國家、顛覆體制勢力」利用彈劾、立法及預算手段癱瘓國家政務，危及國家安全、經濟發展以及與盟友間的關係。他強調，事發當晚國會周邊聚集了數千名民眾，但實際部署的兵力僅約280人，且未攜帶實彈，根本無力阻止國會運作。此外，在國會通過解除戒嚴決議後，部隊立即撤離，因此並未構成內亂。尹甚至反過來指控，無視法律程序、前往總統官邸試圖將其逮捕的行為，才是真正的「內亂」。

一審判決中的核心問題

據《朝鮮日報》分析，法官在一審判決中極有可能針對以下核心問題進行裁決：

第一，戒嚴的目的是否構成內亂。特檢主張，尹並非以固有權限行使戒嚴令，而是將其作為內亂的手段，企圖癱瘓憲法機關國會以實施內亂；尹則辯稱，戒嚴乃是行使憲法保障的總統緊急權，旨在向國民揭露國會橫行霸道的行為，絕非以長期執政為目的。

第二，軍警動用的暴力程度：特檢認為，軍警被部署至國會與選舉管理委員會，意圖對國家機關行使武力；但尹則主張，由於兵力稀少且未攜帶實彈，故未構成暴動所需的武力行使。

第三，逮捕政治人物指令的真實性：特檢主張，尹早在戒嚴實施前一年，便已開始討論逮捕政治人物等行動；對此，尹則反駁稱，他自始即預料掌握國會多數的在野黨勢必會通過決議解除戒嚴，因此並不存在將戒嚴長期化或用以發動內亂的意圖。

針對此案，執政黨共同民主黨發言人朴洙賢國會議員在臉書上表示，對尹求處死刑是「對其極端犯罪行為的合情合理結論」，並強調「對於破壞憲政秩序的行為，不能有任何寬容或例外」。另一方面，在野黨國民力量最高委員金玟甸國會議員則在臉書上反問：「究竟誰才是反國家勢力？又是誰在破壞憲法？」

除了內亂罪外，尹錫悅還因涉嫌動用總統警衛阻撓警方執行逮捕令，於1月15日在一審審判中被求處五年有期徒刑。此外，他還面臨包括向北韓派遣無人機的「叛國行為」、偽證等六起審判。

然而，南韓自1997年以來未曾實際執行死刑，是事實上的廢死國家。此外，歷任入獄的前總統最終都獲得特赦。

在南韓駐點48年的日媒《產經新聞》資深媒體人黑田勝弘曾評論指出，南韓社會反覆上演前總統被定罪與獲釋的政治戲碼，法治主義往往讓位於「情治主義」。他又直言：「幾乎所有南韓人都認為，尹錫悅終究也會被赦免。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Huh Dong Hyuck