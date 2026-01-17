南韓前總統尹錫悅面臨死刑要求 戒嚴是否屬內亂成判決焦點
（德國之聲中文網）南韓前總統尹錫悅因於2024年12月3日宣佈全國進入緊急戒嚴狀態，被檢方以涉嫌內亂罪起訴。特別檢察官於本月13日在首爾中央地方法院一審庭訊中，向法官求處法定最高刑——死刑。根據南韓刑法，內亂罪的刑責僅有死刑、無期徒刑或無期禁錮三種選項。
南韓法律體系深受德國與殖民宗主國日本的影響，採行成文法三審制度。該案一審預計於2月19日宣判。
在求刑陳述中，特別檢察官指控尹錫悅意圖透過派遣無人機至北韓，蓄意引發軍事挑釁，藉此創造實施戒嚴的條件；但該計畫未果後，尹改而以國會多數黨——在野的共同民主黨——對政府高層發動頻繁彈劾、否決政府預算為由，宣佈戒嚴。特檢指出，尹此舉旨在封鎖國會、逮捕國會議員，阻撓國會通過解除戒嚴的決議，進而為其長期執政鋪路。特檢強調，此舉已對南韓的民主制度造成實質損害，加劇社會對立，並導致國際信譽受損。更甚者，尹並未對此表達任何歉意，且在偵查與審理過程中態度消極，因此必須處以最嚴厲的刑罰。
對此，尹在最終陳述中全盤否認內亂指控。他辯稱，宣佈戒嚴是為了向國民警示「國家處於緊急狀態」，並指控國會多數黨與「反國家、顛覆體制勢力」利用彈劾、立法及預算手段癱瘓國家政務，危及國家安全、經濟發展以及與盟友間的關係。他強調，事發當晚國會周邊聚集了數千名民眾，但實際部署的兵力僅約280人，且未攜帶實彈，根本無力阻止國會運作。此外，在國會通過解除戒嚴決議後，部隊立即撤離，因此並未構成內亂。尹甚至反過來指控，無視法律程序、前往總統官邸試圖將其逮捕的行為，才是真正的「內亂」。
一審判決中的核心問題
據《朝鮮日報》分析，法官在一審判決中極有可能針對以下核心問題進行裁決：
第一，戒嚴的目的是否構成內亂。特檢主張，尹並非以固有權限行使戒嚴令，而是將其作為內亂的手段，企圖癱瘓憲法機關國會以實施內亂；尹則辯稱，戒嚴乃是行使憲法保障的總統緊急權，旨在向國民揭露國會橫行霸道的行為，絕非以長期執政為目的。
第二，軍警動用的暴力程度：特檢認為，軍警被部署至國會與選舉管理委員會，意圖對國家機關行使武力；但尹則主張，由於兵力稀少且未攜帶實彈，故未構成暴動所需的武力行使。
第三，逮捕政治人物指令的真實性：特檢主張，尹早在戒嚴實施前一年，便已開始討論逮捕政治人物等行動；對此，尹則反駁稱，他自始即預料掌握國會多數的在野黨勢必會通過決議解除戒嚴，因此並不存在將戒嚴長期化或用以發動內亂的意圖。
針對此案，執政黨共同民主黨發言人朴洙賢國會議員在臉書上表示，對尹求處死刑是「對其極端犯罪行為的合情合理結論」，並強調「對於破壞憲政秩序的行為，不能有任何寬容或例外」。另一方面，在野黨國民力量最高委員金玟甸國會議員則在臉書上反問：「究竟誰才是反國家勢力？又是誰在破壞憲法？」
除了內亂罪外，尹錫悅還因涉嫌動用總統警衛阻撓警方執行逮捕令，於1月15日在一審審判中被求處五年有期徒刑。此外，他還面臨包括向北韓派遣無人機的「叛國行為」、偽證等六起審判。
然而，南韓自1997年以來未曾實際執行死刑，是事實上的廢死國家。此外，歷任入獄的前總統最終都獲得特赦。
在南韓駐點48年的日媒《產經新聞》資深媒體人黑田勝弘曾評論指出，南韓社會反覆上演前總統被定罪與獲釋的政治戲碼，法治主義往往讓位於「情治主義」。他又直言：「幾乎所有南韓人都認為，尹錫悅終究也會被赦免。」
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Huh Dong Hyuck
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 193
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 72
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 227
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 143
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 29
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 229
李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！
國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117
傳政院兩大咖將「御駕親征」！連任之路荊棘滿布？蔣萬安回應曝
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導身兼國民黨台北市黨部主委的議長戴錫欽昨（16）日表示，民進黨徵召行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，藍營應審慎應戰。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應，「現在離選舉還有很長一段時間，我們就是專注在市政」。民視 ・ 8 小時前 ・ 36
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 1 天前 ・ 12
「賴清德障礙」難跨越！昔市長選舉狂掃72.9%選票 他怎麼辦到的？
即時中心／高睿鴻報導為迎戰年底縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，民進黨方面，近日更先後完成彰化縣、高雄市、嘉義縣等地初選，今（15）天則輪到台南市公布初選民調結果。兩位資深綠委陳亭妃、林俊憲歷經激烈競爭後，前者對上國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過後者的58.2%，以小幅差距驚險勝出；對此，陳亭妃受訪時特別致敬總統賴清德，當場表示要看齊他當初連任台南市長時，高達72.9%的破紀錄得票率，引發外界熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 55
中天記者涉犯國安法 遭橋頭地院收押
[NOWnews今日新聞]（18:00更新）橋頭地檢署偵辦共諜案，昨（16）日北上前往中天主播林宸佑住處搜索，並帶回偵訊。林宸佑疑涉犯國安法，遭橋檢聲押。稍早橋頭地院裁定收押禁見。對於案件詳情，橋頭地...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 56
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 1 天前 ・ 4
向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常
國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 32
台灣拿下全球首張232關稅優惠門票 韓企焦慮：1%差距就傷數千億
台美關稅談判拍板，在232條款的…民報 ・ 12 小時前 ・ 7
「日本一番頂級橄欖油」遭低價粕油冒充 食藥署命全面下架
【緯來新聞網】衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近日查獲國內兩家食品公司涉嫌自國外進口低價橄欖粕油，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 4
本周最強內幕》陳亭妃「單妃」殺出總統本命區，林俊憲看板怎麼辦？解密黃國昌訪美，老大哥為何和民眾黨談軍購？
2026九合一地方大選倒數10個月，藍綠各縣市首長人選陸續出爐，如今民進黨競爭尤其激烈的「南二都」初選落幕，高雄市長由民調險勝立委邱議瑩的立委賴瑞隆出線，15日出爐的台南市長「憲妃大戰」，則由立委陳亭妃出線，將第六度對上國民黨對手、台南立委謝龍介，並有機會成為台南歷史上首位女市長。而陳亭妃初選對手、被視為「賴系」的立委林俊憲隨即發文恭賀，並強調團結是勝選唯一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1