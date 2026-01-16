南韓前總統尹錫悅首案判決出爐！一審遭判5年徒刑 尚有7案待審

南韓前總統尹錫悅涉妨害公務執行等罪，一審遭判5年徒刑。(路透社)

南韓前總統尹錫悅2024年緊急發布戒嚴，遭到彈劾下台，除被控「內亂罪」外，因當時拒絕被逮，一度要求總統辦公室的警衛用人牆阻擋、將自己鎖在屋內，而遭控妨礙逮捕等多項罪名。首爾中央地方法院今（16日）下午召開一審，宣判尹錫悅5年有期徒刑。

據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院今（16日）針對南韓前總統尹錫悅發動緊急戒嚴面臨的系列指控中，有關「涉嫌動用總統警衛處阻止調查機關實施抓捕」的部分宣判。這是尹錫悅因戒嚴面臨的多樁案件中進行的首宗判決，法院指控他為了謀取私利，將公務人員變成私兵，罪行性質惡劣，因此依涉犯特殊妨害公務罪、濫用職權罪及偽造文書等罪，判處5年有期徒刑。

尹錫悅目前身陷8起刑事訴訟，還有7起案件持續受審，其中最受關注的「內亂罪」案件，預計將於2月19日進行一審宣判，南韓檢方已於13日就該案向法院求處死刑。南韓媒體分析，今日的宣判結果可能影響法院後續對尹錫悅戒嚴風波其他罪名的審理，甚至成為量刑的風向標。

尹錫悅於2024年12月3日晚間發表全國電視講話，指控在野黨憑國會多數議席優勢，頻頻掣肘施政，因而發動緊急戒嚴。南韓國會連夜召開緊急會議，依法解除戒嚴，隨後更發起尹錫悅彈劾案，後經南韓憲法法院數月審理，於去年4月通過彈劾，尹錫悅因而下台，並淪為階下囚。

