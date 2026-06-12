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根據南韓《韓聯社》（Yonhap）報導，首爾法院於週五針對前總統 Yoon Suk Yeol 做出判決，因其涉嫌在2024年下令派遣軍用無人機飛往平壤，試圖藉此製造藉口發布戒嚴令，最終被判處30年有期徒刑。

南韓政壇再度引發劇烈震盪。首爾法院於今（12）日針對前總統 Yoon Suk Yeol 涉嫌違反憲政秩序一案做出宣判，裁定其30年有期徒刑。這項判決的核心在於 Yoon Suk Yeol 於2024年任內，曾秘密下令派遣軍用無人機進入北朝鮮首都平壤上空，意圖挑起兩韓緊張局勢。

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根據路透社（Reuters）引述《韓聯社》的報導，法院調查發現，Yoon Suk Yeol 當時派遣無人機的動機，是為了替隨後宣布的戒嚴令創造正當理由。然而，該次戒嚴宣告最終以失敗告終，並引發後續一連串的法律追訴與政治風暴。法院認為，此舉嚴重威脅國家安全並破壞民主體制，因此予以重懲。

Yoon Suk Yeol 成為南韓歷史上又一位卸任後面臨牢獄之災的領導人。此案不僅揭露了當時政府內部決策的爭議，也再度引發國際社會對朝鮮半島局勢不穩定性的高度關注。目前 Yoon Suk Yeol 方面尚未針對判決結果發表正式回應，外界預期他將會提出上訴。

原文出處：南韓前總統Yoon Suk Yeol遭重判30年

本文由AI協作，經編輯審核後發布