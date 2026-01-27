南韓前車之鑑！許舒博示警藍白「別擋關稅協議」：反作用力會回在野黨身上

商總理事長許舒博直言，15%關稅沒人反對，立院應該儘速排案審理，該通過就快點通過。翻攝自黃暐瀚臉書



台美對等關稅協議結果日前出爐，稅率對齊日韓，由20%調降為15%、且採不疊加。不過美國總統川普（Donald Trump）今日（1/27）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國決定將原先談妥的對韓關稅稅率，由15%調整至25%。商總理事長許舒博對此表示，美國藉韓國讓大家引以為戒，一昧地不審，恐會讓產業界有所反彈，到最後美國翻臉，所有反作用力當然會回到在野黨身上，「過去幾%關稅，大家不會怪國民黨，但現在談好15%卻不接受，2026、2028要大選了，真的自認這政策立足點是對的嗎？」

許舒博今日接受黃暐瀚節目《嗆新聞》專訪表示，韓國的現象也可能在台灣發生，若立法院對台美關稅協議一直處於不簽訂、不通過的狀態，就可能回到談妥15%以前的狀態，因此產業界當然希望趕快審、趕快商定，至於如何因應2500億對美投資、台積電外移等問題，都可以在立法院商議討論。至於15%關稅，若連產業界都沒有人反對，那就可以先談，美國已藉由韓國的例子讓大家引以為戒，一昧的不審，恐引起產業反彈。

許舒博強調，台積電不可能馬上就拿出2,500億到美國投資，市場考量下也不可能瞬間將4成產能投到美國，因此這個2,500億對美投資什麼時候會實現？將來是否會將40%產能移到美國？這部分台積電自有他的考量，不過可能等到川普卸任都不一定會達到。

許舒博接著指出，立法院是論理的地方，很多事情就是要拿出來討論，把它擋在外面不論，最後的反作用力會回到在野黨身上，且關稅的問題和軍購不同，關係到民生議題，對產業界衝擊比較大，又沒有其他處理方式，市場就在美國那裏，說多少就是多少，在野黨若對協議不滿意，就要拿出來討論，看看到底對國家的傷害有多大。

許舒博直言，若台灣國會像韓國一樣，未能在一定時間內簽署關稅協議，最後美國翻臉，產業反作用力當然是在在野黨身上，「公司都倒了、工作都喪失了怎麼支持？」許舒博表示，過去關稅稅率如何，大家不會怪國民黨，可是現在談好15%卻不接受，最後反作用力在國民黨，2026、2028要大選了，「真的自認為這政策下去立足點是對的嗎？」

許舒博指出，目前藍白合的狀況，2028對國民黨是有利的，但現在把一個有利的環境，又變成不利的環境。現在希望朝野可以針對關稅這個議題拿出來談，政治是個循環，無論在野或執政，未來都會碰到類似情況，但不管是過去的服貿協議、還是現在的關稅協議，都要看是對企業家有利，還是對所有人民有利。

許舒博也喊話總統賴清德，想要化解朝野對立，賴清德才是最關鍵的那把鑰匙，希望賴清德能夠把身段放軟，聆聽各界的意見，包括用電問題，都要尋求大家的共識，不要一意孤行。過去前總統陳水扁、蔡英文都曾跟在野黨主席談，台灣以民為本，政治人物的出發點，還是要以老百姓的利益為最大根基點。

