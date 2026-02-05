南韓加稅30%壓房價 專家：台韓問題都難靠單一政策解決

南韓政府擬對「囤房族」祭出重稅，三戶以上加徵30%，台灣可能比照嗎？專家指出，若單純從稅率增幅來看，台灣2024年的房屋稅2.0其實增幅不亞於此幅度，台灣及南韓房地產都有一些結構性問題，恐怕難靠一項改革全面解決。

南韓總統日前直言，高房價已迫使年輕世代放棄結婚與生育，政府因此研擬在特定熱區內，對持有兩戶住宅者加徵20%稅率，三戶以上則加徵30%，試圖透過重稅手段逼屋主賣房。台灣也有不少支持聲音，期盼政府調高囤房稅。

不過，台灣房屋資深經理陳定中受訪表示，若單從數字來看，南韓此次加徵30%看似力道驚人，但南韓特有的租賃制度與市場流動性問題其實比台灣更複雜。因為南韓房市有著獨有的「傳貰(全租)制度」，就是租客在承租時需一次支付相當於房屋市價5成至8成、甚至接近全額的高額保證金，租期內不再另付月租，房東則利用這筆資金進行投資，獲取收益作為租金報酬，期滿後再將保證金全數返還租客。

這種制度大幅墊高租屋門檻，導致年輕人即便想租房，也必須先籌措動輒上千萬的資金，形成租賃市場高度封閉、房客極度弱勢的結構。陳定中指出，正因傳貰制度存在，南韓年輕世代往往「買不起、也租不起」，只能轉而居住在空間狹小的考試院，反映居住問題早已超出單一稅制所能處理的範圍。

反觀台灣，陳定中指出，台灣過去推動囤房稅時，房屋稅稅率依持有戶數不同已從原本的1.5%至3.6%，調高為2%至4.8%，稅率增幅超過一倍，若單以「稅率變動幅度」比較，台灣其實並不亞於南韓。

然而，關鍵差異在於稅基認定方式。台灣的房屋稅以公告現值為基礎，與市價往往存在數倍落差，即便稅率調高，實際稅負金額仍有限，真正因繳不出房屋稅而遭法拍的案例極為罕見。他說：『(原音)你就算給我收非常高的稅率，我也不怕，因為我的總額出來還是低的，所以即便是全國歸戶了、採計全國這個方式來算戶數，但它還是可以根據每一戶的地點稅基不一樣去做調整。』

陳定中也提到，台灣囤房稅上路後，多屋族最常見的因應方式並非出售，而是將房屋釋出出租，並透過成為「公益出租人」降低稅率，同時將增加的稅負轉嫁至租金或房價上。這樣的結果，一方面確實提高了租屋供給，另一方面也在無形中為房價形成支撐。

陳定中強調，無論是南韓或台灣，高房價問題多集中在都會核心區，牽涉就業、交通與生活機能等因素，本質上是供需與人性的拉鋸，「不可能只用一種方法，解決所有問題」，若忽略制度差異，單純複製他國重稅模式，效果恐怕有限。(編輯：鍾錦隆)