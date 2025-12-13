南韓去年全國「拖欠薪資破4百億台幣」 勞工嘆：有工作也會餓肚子…

南韓欠薪問題日益嚴重。韓元示意照。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/13）報導，統計數據顯示，南韓去年全國拖欠薪資總額，突破4百億元台幣，有勞工無奈表示，即便有在工作，也會餓肚子。據悉，南韓欠薪問題惡化的主因，就是建築業的蕭條，在該行業多層下包的結構下，只要總包商出現資金缺口，第一線工人就得承受欠薪衝擊。

據韓媒《中央日報》報導，南韓勞動部的統計數據顯示，去年全國拖欠薪資總額達到2兆448億韓元（約4百億元台幣），是史上首次突破2兆韓元大關，今年1至8月的欠薪總額，也高達1兆4885億韓元（約3百億元台幣），創下同期的歷史新高，今年的累計受害勞工人數，已來到19萬1632人，預估到年底會突破28萬人。

廣告 廣告

在京畿道南部一座小鎮當建築工人、49歲的安某，最近收到公司簡訊，內容寫道：「積欠的薪資，本月無法發放。」原因出在工程進度延誤，總包商延遲向下包商支付工程款。

安某表示：「積欠薪資已不是第一次，近一兩年建築業景氣低迷，積欠一兩個月的薪資，是家常便飯」、「房租無法按時交，生活越來越吃緊」、「以前以為不工作才會餓肚子，沒想到現在有在工作，還是會餓肚子。」

欠薪影響勞工生計，甚至讓工人瀕臨破產，安某與無數第一線的工人，生活受到嚴重壓迫，在首爾江北一處工地工作的電工、45歲的鄭某，是領日薪的工人，公司已經連續3次，拖欠17萬韓元（約3500元台幣）的日薪，鄭某一句話也不敢說，只能慢慢等待，被問到為何不去勞動機關申訴，他無奈地說：「如果那樣做的話，下一份工作就完蛋了」、「只要被貼上標籤，就沒人會再找你。」

報導指出，南韓企業積欠勞工薪資的問題惡化，就是因為建築業不景氣，該國建築業的人數，已經連續17個月下降，隨著建案中止、企業倒閉，下包商、日薪工人、外籍勞工開始面對欠薪衝擊。

高麗大學勞動研究所的教授金成熙（김성희，音譯）分析：「建築業的多層下包結構，本來就很容易導致欠薪」、「一旦景氣惡化，上游資金出現缺口，最底層的第一線勞工，就會直接承受欠薪衝擊，這個長期問題至今仍未改變。」

更多太報報導

中共又一高官落馬？連續缺席2場重要會議 政治局委員馬興瑞下落不明

菲漁船在南海遭中國海警船水砲攻擊 至少3人傷

不敢吃牛肉了… 韓元貶值、南韓進口物價「創19個月最大漲幅」