南韓又爆《熔爐》案件 仁川長照機構19名身障女遭「院長爸爸」性侵

據南韓媒體今天（1/19）報導，韓媒取得的最新調查報告指出，南韓再度出現如電影《熔爐》般的案件，位於仁川的一間長照機構，19名女性身障者遭到設施負責人性侵，犯嫌疑似要求受害人，稱呼他為「爸爸」，強化其支配形象，若該案件獲司法機構確認，將是南韓史上最大規模的身障設施性侵案。

據韓媒《中央日報》報導，改編自真實案件的南韓電影《熔爐》，講述2005年聾啞學校內的30名兒童，被校長性侵、虐待的悲劇，這部電影曾震驚海內外，韓媒取得的最新受害調查報告指出，南韓再度出現「熔爐等級案件」，地點就位於仁川市的一所身障者照護機構。

江華郡政府委託調查團隊，於去年12月完成《仁川江華郡身障者住宿設施「彩緞院」（색동원）深度調查報告》，報告內容指出，截至去年9月，共計17名入院者與2名出院者，共計19名女性身障人士，均遭到設施負責人A某性侵或性虐待。

報導指出，儘管去年底就完成這份報告，委託外部調查團隊做成報告的江華郡政府，卻選擇「全面不公開調查內容」，導致這幾個月來，外界無法知悉這起受害事件及其嚴重性。

在調查報告中，40多歲的受害者B某痛苦表示：「院長想對我進行性行為，儘管我說不要這樣，但卻完全沒用，對方對我說『再摸一下』、『再來一次』。」另一名40多歲的受害人C某透露：「不管是白天還是晚上，他都會來摸我。」

調查報告寫道，犯案地點遍及長照機構內各處，除了房間之外，還包括沙發區、咖啡區，50多歲的受害者D某被問到，有誰遭到性侵時，在已確認的19名受害人當中，圈出其中14人的臉。

根據調查報告，犯案人A某為了掩蓋犯行，持凶器威脅受害者，還出言恐嚇：「就算向父母說這件事，我也不會放你走。」

令人震驚的是，加害者疑似要求受害人，稱呼他為「爸爸」，多名受害者在陳述時，提到：「爸爸把手伸進褲子裡」、「爸爸要我這樣做」，據悉，受害的女性身障者當中，13人無親無故，這些人在設施居住時間短則5年，長則16年，生活上完全依賴A某，「爸爸」的稱呼更強化其支配形象。

首爾警察廳已對該案件進行調查，如果該調查報告，最終獲得警方與司法機關確認，將成為南韓史上最大規模的身障設施性侵案，電影《熔爐》的案件，雖然推估受害者達30人，但司法機關最終確認的受害人數為9人。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

《太報》關心您

‧張老師專線：1980

·家庭照顧者關懷專線0800-507272

