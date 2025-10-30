南韓反中抗議PK五星旗海！ TVBS與各大外媒直擊川習會

歷史性的美中元首峰會，今（30）在南韓釜山舉行，TVBS跟各大外媒都在現場觀察，南韓警方如臨大敵，不僅元首動線維安，還有中方大陣仗派人揮五星旗迎接習近平，卻也有反中人士特地來抗議。

習近平抵達前韓警驅離反中抗議（圖/TVBS）

南韓警方為美中元首峰會嚴陣以待，在釜山金海機場周邊部署大量警力維持秩序。現場出現明顯對立的兩派群眾：一方是揮舞五星旗和南韓國旗的中國留學生，熱烈歡迎習近平抵韓參加APEC與進行國是訪問；另一方則是手持美國星條旗的反中抗議者，高喊「中共滾」的口號。這場時隔6年的美中元首歷史性會晤，吸引全球媒體關注，各國記者齊聚現場等候報導第一手消息。

廣告 廣告

南韓警方對這次美中元首峰會的安全工作高度重視，不僅在元首動線加強維安，還特別在制高點的天橋上派駐警力。警方禁止一般民眾在關鍵地點駐足停留，也不允許架設三腳架拍攝，以確保峰會安全進行。當有反中抗議者出現時，數十名南韓警察立即將其團團包圍並設法驅離，以防止可能發生的衝突。

在釜山金海機場外，中方特地安排了一批中國留學生，手持五星旗和南韓國旗歡迎習近平到訪。這些留學生與反中抗議者形成鮮明對比，兩派人馬同時聚集在機場外，讓現場氣氛緊張，南韓警方不得不嚴密監控，防止任何意外衝突發生。

各國媒體記者包括韓媒、日媒和國際通訊社等，全都聚集在釜山金海軍用機場入口處附近，這裡是距離川習會面地點最近的地方。記者們有的席地而坐查看手機訊息、撰寫報導，有的架設燈光進行現場直播，生怕錯過任何重要畫面。附近的車道已經淨空，等待習近平車隊駛出。

韓國當地媒體以大篇幅報導這次美中首腦會談，內容聚焦於雙方如何互探底線。報導還提到，川普在會見習近平後將直接返回美國，不會參加APEC峰會，以川習會作為他亞洲行程的風光結束。這次峰會作為時隔6年的美中元首會晤，受到全球市場高度關注，各方都期待從中獲得影響世界經濟和政治格局的重要信息。

更多 TVBS 報導

南韓贈川普「新羅王冠」 川普多次點名台灣及黃仁勳

韓「超級外交週」！ 李在明見川普、習近平 約訪高市早苗中

川習會將登場 郭正亮斷言川普不會講這句話：重擊賴清德

美中貿易戰解套？ 貝森特再稱「川習會」在南韓 北京未回應

