南韓告別龍山總統府 李在明回青瓦台辦公

南韓總統府自12月29日正式搬回青瓦台，結束了3年7個月的「龍山總統府」時代。

南韓總統府今（29）日凌晨正式遷回青瓦台，隨著龍山總統府降下象徵南韓國家元首的「鳳凰旗」，青瓦台升上鳳凰旗，也結束了龍山原南韓國防部大樓3年7個月的總統府時期。（葉柏毅報導）

南韓媒體報導，李在明在首爾當地時間上午9點13分，搭乘總統專車穿過青瓦台正門；門外聚集的數十名支持者揮手迎接，高喊「李在明萬歲」、「總統加油」等口號，口號聲相當響亮。

這是南韓總統相隔1330天之後，再次回到青瓦台辦公。李在明入主青瓦台的首個行程，是在青瓦台本館，與幕僚茶敘，隨後前往國家危機管理中心視察。

南韓東亞日報報導，配合李在明回歸青瓦台，南韓「總統警護處」自12月22日到12月26日連續5天，與國家情報院等13個相關機關聯合，對青瓦台主要建物與設施，還有園區內山區等，展開全面安檢。由於青瓦台過去3年多曾經對外開放，維安單位也同步強化清查作業。

此外，由於青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期內仍將自目前居住的漢南洞官邸往返青瓦台通勤。青瓦台官邸，預計將在2026年上半年，完成修繕與安全檢查。